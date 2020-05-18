В Уфе плакат герою ВОВ повесили над мусорными баками. Фото

В российской Уфе плакат с изображением героя Великой отечественной войны повесили над мусорными баками, что вызвало негодование среди горожан.

После жалоб его сняли, сообщается в телеграм-канале "Подъем" со ссылкой на местную жительницу (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"В Уфе фото героя ВОВ разместили над помойкой. Плакат, посвященный 75-летию Победы, появился на улице Мустая Карима", – сказано в сообщении.

В администрации города не уточнили, кто несет ответственность за размещение плаката "Герои Башкоторстана".

Подъем/Telegram

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Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый скандал накануне празднования Дня победы 9 мая в России.

Так, ТРЦ в Челябинске опубликовал пост, в котором Адольфа Гитлера назвали ветераном Второй мировой войны, выдав его за Владимира Сумина.

Еще один конфуз произошел из-за фото нациста Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" и иллюстрирования баннеров ко Дню победы снимками с немецкими солдатами в Оренбурге.

В Усинске вывесили баннер с финским солдатом вместо советского.