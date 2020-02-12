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12 февраля • обновлено в 20:26
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"Жизнь ворам!" В России следователя уволили сразу же после пьянки за повышение: эпичное видео

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В Тюмени (РФ) из органов внутренних дел уволили майора Рафика Аглиуллина, который оскандалился видеороликом празднования своего повышения.

Банкет силовиков сопровождался выкриками "АУЕ" и "Жизнь ворам!". Об отстранении следователя от обязанностей проинформировала пресс-служба регионального управления СК (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что сотрудник СКР Аглиуллин уволен "по дискредитирующим основаниям", а именно "за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России".

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В Тюмени уволили следователя после видео с пьянкой

В Тюмени уволили следователя после видео с пьянкой

Коллаж

Портал "Новый день" пишет, что празднование, после которого майор лишился должности,проходило 7 февраля в грузинском ресторане "СаЛобио".

На нем также присутствовали другие российские правоохранители: начальник отдела по борьбе с организованной преступностью регионального УМВД Алексей Ушатый, его заместитель Артур Рузеев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Игорь Деев.

Видео снял и разместил в Instagram Денис Девкин, который имеет судимость за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение или причинение вреда чужому имуществу. Он же выкрикивал лозунги.

Добавим: аббревиатура АУЕ или А.У.Е. (арестантский уклад един) используется в криминальной субкультуре, в которую вовлечены в том числе дети и молодежь.

Как писал OBOZREVATEL, в России экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов выстрелил себе в сердце (по другим сведениям – в голову) после вынесения приговора по делу о вымогательстве.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Тюмень
Теги
Новости России скандалы видео Следственный комитет Российской Федерации
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А на Украине Авакяна это министром назначили. Почувствуйте разницу.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На паРахе что воры,что мусоры- один компот.
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Ш. Олег
Ш. Олег
https://youtu.be/GHME7B7D0SY
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