В Турции загадочно погибла российская модель: всплыли подробности

Тело 16-летней Сони Ланшаковой, которая при странных обстоятельствах скончалась в больнице Аланьи (Турция) привезли в Россию без внутренних органов, однако медики версию об их намеренном изъятии опровергли.

Об этом пишет "Комсомольская правда". По мнению врачей, подозрения родителей безосновательны, если девушка и правда поступила в медучреждение с апендицитом.

"Если действительно причиной смерти Сони оказался перитонит, изъятие органов, возможно, было необходимым. Если этого не сделать, нельзя забальзамировать тело. Иначе же транспортировку оно не перенесет. Поэтому есть практика изъятия органов. Вместо них кладут куски материала, пропитанные бальзамирующим раствором. Тогда тело можно транспортировать", – отметили специалисты.

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Кроме того, по утверждению медиков, после перитонита изымать органы для трансплантации никто не возьмется. Просто потому, что они уже повреждены, и могут "убить" того, кому их пересадят.

"Когда речь идет о воспалительных заболеваниях, мы всегда исключаем возможность использования для трансплантации после смерти органов такого пациента. Потому что в них много изменений, которые человеку с пересаженным органом точно не нужны. Изменения воспалительного плана. Перитонит – это же воспаление органов брюшной полости", – пояснил врач-нейрохирург Андрей Дрянных.

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