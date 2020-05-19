В Туле (РФ) медсестра областной больницы вышла к пациентам с COVID-19 в прозрачном защитном костюме, который надела поверх купальника.

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Женщину сфотографировали, и после ажиотажа в сети руководство больницы применило к медработнику дисциплинарное взыскание, передают "Тульские новости".

В Туле медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм Коллаж

По словам источника издания, в защитном костюме работать очень жарко, поэтому медсестра решила не надевать одежду, однако не ожидала, что костюм будет прозрачным.

Пациенты, находящиеся в палате, не имели ничего против внешнего вида медсестры, подчеркнул собеседник.

"По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", – отчитался региональный минздрав о случившемся.

С персоналом медучреждения также провели разъяснительную беседу. Кроме того, усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

В Туле медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм newstula.ru

Отметим, за сутки 18 мая в Тульской области зафиксировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных почти за два месяца – 2637 человек.

Как писал OBOZREVATEL, инфицированные коронавирусом с бессимптомной формой заражают поверхности и предметы в своем доме, с которыми контактируют наиболее часто или тесно. Ученые рассказали, где именно нашли РНК вируса.