Главная Новости
20 мая • обновлено в 01:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В Туле медсестра работала с больными COVID-19 в купальнике. Фото

2.9т
Читать материал на украинском

В Туле (РФ) медсестра областной больницы вышла к пациентам с COVID-19 в прозрачном защитном костюме, который надела поверх купальника.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Женщину сфотографировали, и после ажиотажа в сети руководство больницы применило к медработнику дисциплинарное взыскание, передают "Тульские новости".

В Туле медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Туле медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

Коллаж

По словам источника издания, в защитном костюме работать очень жарко, поэтому медсестра решила не надевать одежду, однако не ожидала, что костюм будет прозрачным.

Пациенты, находящиеся в палате, не имели ничего против внешнего вида медсестры, подчеркнул собеседник.

"По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", – отчитался региональный минздрав о случившемся.

С персоналом медучреждения также провели разъяснительную беседу. Кроме того, усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

В Туле медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Туле медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

newstula.ru

Отметим, за сутки 18 мая в Тульской области зафиксировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных почти за два месяца – 2637 человек.

Как писал OBOZREVATEL, инфицированные коронавирусом с бессимптомной формой заражают поверхности и предметы в своем доме, с которыми контактируют наиболее часто или тесно. Ученые рассказали, где именно нашли РНК вируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Россия Тула
Теги
Новости России фотографии инфекция врачи вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
9
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят до 22 июня, но ослабят.

  • Ученые выяснили новую опасность масок: кому рекомендуют не носить повязку на лице.

  • Комаровский рассказал, где больше всего рисков "встретиться" с коронавирусом.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги