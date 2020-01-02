В центре Санкт-Петербурга с крыши дома упал горящий мужчина: видео 18+

В центре Санкт-Петербурга разбился горевший мужчина, выпавший с третьего этажа.

Как передает "РИА Новости", ЧП произошло на улице Боровой, 29. Очевидцы заметили дым на крыше заброшенного дома и вызвали пожарных. Оказалось, что горела не кровля, а человек.

Вскоре мужчина упал с крыши, приземлившись на женщину 1967 года рождения, которая шла тротуаром. Она отделалась гематомой на ноге.

Личность погибшего пока не установлена. Предположительно, он был бездомным, на вид ему около 40-50 лет.

Видео 18+

Праздничный Петербург. Горящий мужчина падает на женщину-прохожую с третьего этажа дома. pic.twitter.com/2kHddM9QRQ — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 2 января 2020 г.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре из-за пожара новогодней ночи не дождались два человека. Смертельное ЧП произошло в жилом частном доме.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.