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3 января • обновлено в 01:36
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В центре Санкт-Петербурга с крыши дома упал горящий мужчина: видео 18+

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В центре Санкт-Петербурга разбился горевший мужчина, выпавший с третьего этажа.

Как передает "РИА Новости", ЧП произошло на улице Боровой, 29. Очевидцы заметили дым на крыше заброшенного дома и вызвали пожарных. Оказалось, что горела не кровля, а человек.

Вскоре мужчина упал с крыши, приземлившись на женщину 1967 года рождения, которая шла тротуаром. Она отделалась гематомой на ноге.

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Личность погибшего пока не установлена. Предположительно, он был бездомным, на вид ему около 40-50 лет.

Видео 18+

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре из-за пожара новогодней ночи не дождались два человека. Смертельное ЧП произошло в жилом частном доме.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия Санкт-Петербург
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