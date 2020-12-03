В центре Москвы загорелся онкоцентр: есть погибшие. Видео

В столице России Москве ночью 3 декабря вспыхнул пожар в Московском международном онкоцентре на улице Дурова. Огонь охватил 100 квадратных метров.

В результате возгорания погибли два человека, один пострадал. Пожар потушили под утро, сообщает РИА Новости (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что здание онкоцентра находилось на реконструкции. Внутри находились рабочие, проводившие ремонт. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в нефтешахте "Яреганефть" в республике Коми (РФ) 1 ноября произошел пожар. На аварийном участке находились 82 человека.