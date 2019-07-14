В центре Москвы вспыхнул массовый протест: появились фото и видео

В центре Москвы 14 июля собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции.

Протестующие дошли до мэрии Москвы по Тверской улице. Колонну возглавили оппозиционные политики Илья Яшин и Любовь Соболь. Собравшиеся у здания мэрии Москвы скандировали: "Собянина в отставку", "Допускай".

По оценкам российских СМИ, в акции приняли участие от 300 до 2000 человек.

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Мероприятие изначально было заявлено как встреча муниципальных депутатов со своими избирателями. Перед собравшимися выступили кандидаты в Мосгордуму, полиция никак им не препятствовала.

Участники акции решили собираться каждый день в 19:00 – до тех пор, пока независимых кандидатов не зарегистрируют.

Яшин: "Я сомневаюсь в слуховых способностях собянина. Поэтому предлагаю каждому постучать в дверь мэрии"



Теперь у мэрии так pic.twitter.com/2Xv529ICqr — Новая Газета (@novaya_gazeta) 14 липня 2019 р.

Затем протестующие подошли к московскому городскому избиркому, полицейские попытались их остановить, но не вышло. В сам избирком в итоге никого из кандидатов или участников акции не пустили.

Вот так однажды вся эта власть разорвётся и рухнет, как полицейская цепь сегодня. Надо просто верить в свои силы и помнить, что нас миллионы, а у них - только пара десятков тысяч полицейских (которые в большинстве своём тайно за нас) pic.twitter.com/R4bkYiU5Fa — Alexey Navalny (@navalny) 14 липня 2019 р.

Акция около Мосгоризбиркома длится уже больше часа, но никто не расходится. Люди кричат: "избирком — позор России". Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Vplwkr0Sr1 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 14 липня 2019 р.

Люди и кандидаты пришли к избирательной комиссии. pic.twitter.com/QDhZg0QX6V — Тот самый Мартин (@martin_camera) 14 липня 2019 р.

Во время акции за допуск оппозиционных кандидатов на выборы у здания избиркома задержали почти 40 человек, среди которых и потенциальные депутаты.

У здания Мосгоризбиркома полиция задержала кандидатов в депутаты в Мосгордуму Илью Яшина и Любовь Соболь, а также нескольких участников акции. pic.twitter.com/5VJG0AG58p — baza (@bazabazon) 14 липня 2019 р.

Пока считать задержанных даже не пытаемся.



Внутрь больше никого не пускают, даже журналистов pic.twitter.com/E1TjirYXK4 — Новая Газета (@novaya_gazeta) 14 липня 2019 р.

Полиция с народом.

Чувствую ненависть. pic.twitter.com/W5RQuxEwse — мила и менты (@ya0sno) 14 липня 2019 р.

Задержание Любови Соболь @SobolLubov выглядело так:



"Я имею право проводить встречу с избирателями", — кричит Люба, пока полицейские тащат ее по асфальту pic.twitter.com/De3gF4KT9V — Ola Chesare (@olachesare) 14 липня 2019 р.

Ряд СМИ вели онлайн-трансляцию с места событий:

Отметим, что накануне избирком отказал в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, мотивируя это нарушениями при сборе подписей. Запрет коснулся Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Любови Соболь и других политиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве на Красной площади задержали блогера, который стоял на одиночном пикете с плакатом "Путин лох".

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