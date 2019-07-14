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В центре Москвы вспыхнул массовый протест: появились фото и видео

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В центре Москвы 14 июля собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции.

Протестующие дошли до мэрии Москвы по Тверской улице. Колонну возглавили оппозиционные политики Илья Яшин и Любовь Соболь. Собравшиеся у здания мэрии Москвы скандировали: "Собянина в отставку", "Допускай".

По оценкам российских СМИ, в акции приняли участие от 300 до 2000 человек.

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В центре Москвы вспыхнул массовый протест: появились фото и видео

t.me/vyborka

В центре Москвы вспыхнул массовый протест: появились фото и видео

https://t.me/PlushevChannel

В центре Москвы вспыхнул массовый протест: появились фото и видео

https://t.me/PlushevChannel

В центре Москвы вспыхнул массовый протест: появились фото и видео

t.me/PlushevChannel

В центре Москвы вспыхнул массовый протест: появились фото и видео

t.me/mbkhmedia

В центре Москвы вспыхнул массовый протест: появились фото и видео

t.me/mudak

Мероприятие изначально было заявлено как встреча муниципальных депутатов со своими избирателями. Перед собравшимися выступили кандидаты в Мосгордуму, полиция никак им не препятствовала.

Участники акции решили собираться каждый день в 19:00 – до тех пор, пока независимых кандидатов не зарегистрируют.

Затем протестующие подошли к московскому городскому избиркому, полицейские попытались их остановить, но не вышло. В сам избирком в итоге никого из кандидатов или участников акции не пустили.

Во время акции за допуск оппозиционных кандидатов на выборы у здания избиркома задержали почти 40 человек, среди которых и потенциальные депутаты.

Ряд СМИ вели онлайн-трансляцию с места событий:

Отметим, что накануне избирком отказал в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, мотивируя это нарушениями при сборе подписей. Запрет коснулся Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Любови Соболь и других политиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве на Красной площади задержали блогера, который стоял на одиночном пикете с плакатом "Путин лох".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Теги
Новости России протест митинг
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Организованное и контролируемое шоу. Мизер, контролируемо поорали и по домам. Мимо проезжал, всё тихо. Сейчас там мыши бегают.
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3
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Ни хрена не выйдет- скачут низенько, пить и курить не то- не хотят...
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3
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пусть даже 3000! А в Москве 12.5 млн населения! Это 0.002% ! Этих *оппозиционеров* всё равно никто не выберет! Это как *правый сектор* в Украине!
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6
1

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