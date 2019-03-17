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В центре Москвы: у Путина потребовали вернуть Крым Украине

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В Москве прошли одиночные пикеты против аннексии украинского Крыма.

Один из участников акции — гражданский активист из России Константин Котов — вышел на пикет на Манежной площади возле памятника маршалу Жукову с плакатом "Крым — это Украина" (на украинском языке). Соответствующие фото опубликовала в Facebook пользовательница Евгения Романова.

Как передает "Крым.Реалии", другие протестующие держали в руках плакаты "Крым.Итоги" (с политузниками Кремля), "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий".

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Акция Константина Котова

Акция Константина Котова

facebook.com/permalink

Акция Константина Котова

Акция Константина Котова

facebook.com/permalink

Акция Константина Котова

Акция Константина Котова

facebook.com/permalink

При этом к Котову, на плакате которого Крым был изображен в цветах украинского флага, неоднократно подходили сотрудники полиции РФ.

Силовики проверили документы активиста, а сотрудники Центра по противодействию экстремизму снимали его на камеру.

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Котов рассказал, что к нему также подходили агрессивные прохожие, которые говорили, что "Крым — это Россия, всегда был российским, только Хрущев его отдал".

Некоторые прохожие просили активиста "не портить им праздник", а одна из москвичек даже пыталась вырвать плакат из его рук.

В центре Москвы: у Путина потребовали вернуть Крым Украине

"Крым.Реалии"

В центре Москвы: у Путина потребовали вернуть Крым Украине

"Крым.Реалии"

Как писал OBOZREVATEL, недавно жители аннексированного Россией украинского Крыма выразили недовольство оккупацией с помощью необычных листовок.

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Темы
Протесты против политики Путина в отношении УкраиныАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
РоссияМосква
Теги
протестфотографииНовости России
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Савицкий Павел
Савицкий Павел
Чем бы моссали еще тешились. Крым на ум пришёл росия с ума сошла.
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