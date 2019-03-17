В центре Москвы: у Путина потребовали вернуть Крым Украине

В Москве прошли одиночные пикеты против аннексии украинского Крыма.

Один из участников акции — гражданский активист из России Константин Котов — вышел на пикет на Манежной площади возле памятника маршалу Жукову с плакатом "Крым — это Украина" (на украинском языке). Соответствующие фото опубликовала в Facebook пользовательница Евгения Романова.

Как передает "Крым.Реалии", другие протестующие держали в руках плакаты "Крым.Итоги" (с политузниками Кремля), "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий".

Акция Константина Котова facebook.com/permalink

Акция Константина Котова facebook.com/permalink

Акция Константина Котова facebook.com/permalink

При этом к Котову, на плакате которого Крым был изображен в цветах украинского флага, неоднократно подходили сотрудники полиции РФ.

Силовики проверили документы активиста, а сотрудники Центра по противодействию экстремизму снимали его на камеру.

Котов рассказал, что к нему также подходили агрессивные прохожие, которые говорили, что "Крым — это Россия, всегда был российским, только Хрущев его отдал".

Некоторые прохожие просили активиста "не портить им праздник", а одна из москвичек даже пыталась вырвать плакат из его рук.

"Крым.Реалии"

"Крым.Реалии"

Как писал OBOZREVATEL, недавно жители аннексированного Россией украинского Крыма выразили недовольство оккупацией с помощью необычных листовок.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.