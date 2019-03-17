В центре Москвы: у Путина потребовали вернуть Крым Украине

В Москве прошли одиночные пикеты против аннексии украинского Крыма.
Один из участников акции — гражданский активист из России Константин Котов — вышел на пикет на Манежной площади возле памятника маршалу Жукову с плакатом "Крым — это Украина" (на украинском языке). Соответствующие фото опубликовала в Facebook пользовательница Евгения Романова.
Как передает "Крым.Реалии", другие протестующие держали в руках плакаты "Крым.Итоги" (с политузниками Кремля), "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий".
Акция Константина Котова
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Акция Константина Котова
facebook.com/permalink
Акция Константина Котова
facebook.com/permalink
При этом к Котову, на плакате которого Крым был изображен в цветах украинского флага, неоднократно подходили сотрудники полиции РФ.
Силовики проверили документы активиста, а сотрудники Центра по противодействию экстремизму снимали его на камеру.
Котов рассказал, что к нему также подходили агрессивные прохожие, которые говорили, что "Крым — это Россия, всегда был российским, только Хрущев его отдал".
Некоторые прохожие просили активиста "не портить им праздник", а одна из москвичек даже пыталась вырвать плакат из его рук.
"Крым.Реалии"
"Крым.Реалии"
Как писал OBOZREVATEL, недавно жители аннексированного Россией украинского Крыма выразили недовольство оккупацией с помощью необычных листовок.
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