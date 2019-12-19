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19 декабря • обновлено в 17:43
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В центре Москвы открыли стрельбу под зданием ФСБ: первые подробности

18.8т
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В четверг, 19 декабря, в Москве на площади Воровского неизвестный устроил стрельбу из автомата, в результате чего, по предварительным данным, погибли три человека.

В городе объявили план "Сирена. Об этом сообщается в Telegram-канале "Подъем" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что огонь открыли под зданием Федеральной службы безопасности. "Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", – рассказал один из очевидцев.

В центре Москвы открыли стрельбу под зданием ФСБ: первые подробности

РБК со ссылкой на источник в московском управлении МВД уточнило, что неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова. ЧП произошло на парковке.

Телеканал "Москва 24" сообщил, что мужчина с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке.

Появились разные данные о погибших. Некоторые СМИ сообщили об одной жертве. Телеканал 112 передает о трех погибших.

В центре Москвы открыли стрельбу под зданием ФСБ: первые подробности

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 ноября, в Москвев гостинице "Останкино" произошла стрельба.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия Москва
Тег
стрельба
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Lux Alex
Lux Alex
Ешкин кот, че только на России творится.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Неужто Ромка Цымбалюк от слов перешел к делу и решил фсьотаки скинуть ненавистный режым?
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филя филя
филя филя
безгранатынизачет!))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
филя филя,ничего перед Новым Годом опять дом от "газа" обрушится,тогда будет зачёт.
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филя филя
филя филя
и жертва жива
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