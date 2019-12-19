В центре Москвы открыли стрельбу под зданием ФСБ: первые подробности

В четверг, 19 декабря, в Москве на площади Воровского неизвестный устроил стрельбу из автомата, в результате чего, по предварительным данным, погибли три человека.

В городе объявили план "Сирена. Об этом сообщается в Telegram-канале "Подъем" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что огонь открыли под зданием Федеральной службы безопасности. "Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", – рассказал один из очевидцев.

РБК со ссылкой на источник в московском управлении МВД уточнило, что неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова. ЧП произошло на парковке.

Телеканал "Москва 24" сообщил, что мужчина с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке.

Появились разные данные о погибших. Некоторые СМИ сообщили об одной жертве. Телеканал 112 передает о трех погибших.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 ноября, в Москвев гостинице "Останкино" произошла стрельба.

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