В Третьяковской галерее в Москве повесили портрет террориста "Гиви". Фото

В Новой Третьяковской галерее, которая расположена на Крымском Валу в Москве, появился потрет главаря незаконного вооруженного формирования "Сомали" Михаила Толстых, известного по кличке "Гиви".

Как сообщил один из Telegram-каналов террористов, картину повесили в рамках выставки, посвященной победе "в Великой Отечественной войне".

Как видно на обнародованном кадре, картину повесили рядом с портретом министра обороны России Сергея Шойгу. При этом автор полотна не указан.

Террориста "Гиви" повесили рядом с Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в центре Донецка установили бюст "Гиви".

Напомним, что главарь "Сомали" Михаил Толстых был ликвидирован 8 февраля 2017 года в оккупированном Донецке.