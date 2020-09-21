В Третьяковской галерее в Москве повесили портрет террориста "Гиви". Фото

Юрий Сергиенко Новости России 02:03, 22.09.2020

В Новой Третьяковской галерее, которая расположена на Крымском Валу в Москве, появился потрет главаря незаконного вооруженного формирования "Сомали" Михаила Толстых, известного по кличке "Гиви".

Как сообщил один из Telegram-каналов террористов, картину повесили в рамках выставки, посвященной победе "в Великой Отечественной войне".

Как видно на обнародованном кадре, картину повесили рядом с портретом министра обороны России Сергея Шойгу. При этом автор полотна не указан.

Террориста "Гиви" повесили рядом с Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в центре Донецка установили бюст "Гиви".

Напомним, что главарь "Сомали" Михаил Толстых был ликвидирован 8 февраля 2017 года в оккупированном Донецке.

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