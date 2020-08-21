Крайне тревожные новости из Сибири.

В Томске отравлен и в тяжелом состоянии в больнице в Омске Алексей Навальный.

Конечно, мы не знаем все обстоятельства и есть минимальный шанс, что это был несчастный случай - но в это верится с трудом. Зато легко верится в сознательное отравление.

Я хорошо знаю томских силовиков. Это регион с одними из наиболее жестких и решительных сотрудников спецслужб в Сибири. Легко могу поверить, что среди них нашелся тот, кто отдал приказ, и кто его исполнил. Особенно, если Алексей готовился наступить на хвост кому-то из местных коррупционеров.

Но на каком бы уровне не принималось это решение – ответственность за него все равно лежит на Кремле. Именно там если не давали приказы, то прикрывали и прикрывают убийц Литвиненко, Немцова, Вороненкова и многих других. На наших глазах осуществлялись и (по счастью) неудачные покушения, например, на моего друга Владимир Кара-Мурза или Сергея Скрипаля. Я сам, только благодаря счастливому случаю, избежал выстрела чеченского киллера, который потом настиг Амину Окуеву и Адама Осмаева. И никакими "озабоченными" заявлениями о помощи со стороны Дмитрия Пескова это не перекрыть. Пока люди, типа Лугового будут сидеть в Думе, а не в тюрьме, это будет продолжаться.

Все знают, что мы с Навальным в последние годы друг друга сильно недолюбливали. У нас разные взгляды на будущее России и организацию ее власти. Но я все равно желаю Алексею скорейшего выздоровления, а Юле и детям мужества! Хочу продолжать наши дебаты и споры лично, а не произносить речи памяти. Если будет нужно, всегда буду рад помочь по медицинской линии на Западе.