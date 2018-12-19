В Татарстане вспыхнул мебельный цех: в мощном пожаре погибли двое. Фото и видео с места ЧП

На мебельном складе Альметьевска в Татарстане произошел сильный пожар.

По предварительным данным погибли два человека. Еще двое доставлены в больницу с отравлением продуктами горения, сообщает Кznlive.

Возгорание произошло в среду днем на улице Объездная, 23/10. В здании располагался цех по производству мебели, который принадлежит торговому дому "Агат". Несколько рабочих не успели выбраться из горящего здания, тела двоих сотрудников фирмы были найдены пожарными в ходе тушения.

"В 11:36 на единый номер "112" поступило сообщение о горении склада в городе Альметьевск. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 11:45 обнаружено открытое горение внутри здания", - сообщает пресс-служба МЧС РТ. Отмечается, что площадь возгорания составляет 360 квадратных метров.

Пожар в Альметьевске Кznlive

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