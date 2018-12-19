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В Татарстане вспыхнул мебельный цех: в мощном пожаре погибли двое. Фото и видео с места ЧП

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На мебельном складе Альметьевска в Татарстане произошел сильный пожар.

По предварительным данным погибли два человека. Еще двое доставлены в больницу с отравлением продуктами горения, сообщает Кznlive.

Возгорание произошло в среду днем на улице Объездная, 23/10. В здании располагался цех по производству мебели, который принадлежит торговому дому "Агат". Несколько рабочих не успели выбраться из горящего здания, тела двоих сотрудников фирмы были найдены пожарными в ходе тушения.

"В 11:36 на единый номер "112" поступило сообщение о горении склада в городе Альметьевск. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 11:45 обнаружено открытое горение внутри здания", - сообщает пресс-служба МЧС РТ. Отмечается, что площадь возгорания составляет 360 квадратных метров.

Пожар в Альметьевске

Пожар в Альметьевске

Кznlive

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, ранены минимум четверо людей.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости Россиипожар
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