В России оправдали насильника 1,5-годовалой дочки: жена стала на сторону мужа

В Татарстане мужчина признался в насилии над дочкой: суд его оправдывал.

В Татарстане (РФ) суд оправдал мужчину, который сознался в насилии над своей 1,5-годовалой дочерью.

В ходе судебного процесса жена подозреваемого стала оправдывать супруга, хотя ранее настаивала на его виновности, передает "360". Женщина заявила, что кровотечение у ее маленькой дочки якобы началось из-за случайного повреждения.

Обвиняемый, 27-летний Сергей, в октябре 2019 года поссорился с женой Анной, которая после этого ушла на работу. Вечером он позвонил ей и сообщил, что у малышки началось сильное кровотечение.

По данным местного издания "Вечерняя Казань", Сергей долго не хотел вызывать дочке врачей. Супруга настояла на необходимости обратиться к медикам.

Сотрудники "скорой" срочно госпитализировали малышку в ЦРБ, где ее осмотрел гинеколог. Он обнаружил травмы, которые свидетельствовали о насилии. В результате 1,5-годовалой девочке понадобилась операция.

Мама девочки сама написала в полицию заявление, требуя привлечь мужчину к уголовной ответственности.

Сперва правоохранители планировали поместить его под стражу, но затем отпустили под домашний арест. Как выяснилось, подозреваемый в результате нарушил запрет на общение с женой и детьми.

Во время заседания 22 июня Анна неожиданно начала защищать мужа. Сергей сперва также отрицал обвинения. Он говорил, что случайно травмировал дочку треснутым кольцом, когда менял ей подгузник.

Жена подозреваемого в свою очередь заявила, что супруг с самого начала якобы хотел позвонить врачам, однако она отговаривала, чтобы его не обвинили в изнасиловании. Несмотря на это, Сергей якобы не стал ее слушать и сам связался с медиками.

Во время слушания выступил эксперт, который прокомментировал характер полученных девочкой травм – они не могли появиться случайно. После этого Сергей признал свою вину. Он заявил, что "просто психанул", сорвал на ребенке злобу на супругу, с которой поссорился.

Женщина и далее оправдывала мужа. По ее словам, у нее есть справка, где сказано, что "проникновения не было", а у девочки отсутствуют внутренние повреждения.

Судья объяснил оправдательный приговор тем, что в действиях отца ребенка якобы не было состава преступления и он не хотел удовлетворить сексуальную потребность. Прокуратура заявила, что подаст апелляцию на такое решение.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Подмосковье задержали сантехника, который подозревается в изнасилованиях и убийствах минимум трех женщин.