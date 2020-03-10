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10 марта • обновлено в 07:40
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В России набросились на Путина из-за поправки в Конституцию о языке

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Общественные деятели Татарстана выступили против закрепления по инициативе президента Владимира Путина в Конституции РФ статуса русского языка как языка "государствообразующего народа".

Соответствующее письмо депутатам Госдумы отправил совет Всемирного форума татарской молодежи, пишет "Коммерсантъ".

В Татарстане заявили, что положение о русском языке противоречит "принципам демократического федеративного государства". По словам автора письма, словосочетание "государствообразующий народ" "автоматически предполагает деление народов на различные "сорта".

В России набросились на Путина из-за поправки в Конституцию о языке

В России набросились на Путина из-за поправки в Конституцию о языке

Таким образом, представители "нерусских национальностей" такой поправкой провозглашаются народами "второго сорта".

"В случае закрепления в Конституции многонациональной страны одного народа в качестве государствообразующего, какая роль отводится другим коренным народам нашей страны? Какое место занимают, к примеру, татары, которые вложили в создание нынешнего Российского государства никак не меньшую роль чем, собственно, сами русские?" – возмутились татары.

"Принятие данных поправок в предложенной формулировке будет уже на законодательном уровне способствовать реализации известного лозунга – "одна страна, один язык, один народ", – добавили общественники.

Во Всетатарском общественном центре (ВТОЦ) заявили, что такая формулировка нарушает права "25 миллионов "негосударствообразующих" граждан" России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин выступил с предложением внести в Конституцию страны-агрессора поправку о запрете отчуждения территорий и о преемственности РФ в отношении СССР, чтобы узаконить кражу Крыма.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Ящик Геннадий
Ящик Геннадий
нациев вы себя не замечаете , куда вы лезете .
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Нациев Сала
Нациев Сала
почему рaгyлей так волнует конституция России??
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А тролі тролять малоросів... а про свої проблеми ні гу-гу...
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