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В тайне перевала Дятлова нашли американский след: фотофакт

1.3т Читать материал на украинском

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев заявил, что заметил на архивных снимках 1959 года с перевала Дятлова странную вещь – упаковку от сухпайка американских военнослужащих.

О своих наблюдениях рассказал в блоге. Он якобы увидел на снимках смятую упаковку с черной английской литерой R на белом фоне – такие, по его сведениям, не могли быть в свободной продаже в СССР.

"Скорее всего, это часть упаковки от сухого пайка или аварийного рациона питания ВВС иностранной армии. Хотя во времена войны в СССР были налажены поставки продуктов питания из США, поэтому в 1959 году какие-то остатки прошлых поставок могли быть на руках у населения", – пишет Дегтерев.

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Архивное фото с перевала Дятлова

Архивное фото с перевала Дятлова

Архивное фото с перевала Дятлова

Архивное фото с перевала Дятлова

Он допускает, что сооруженный настил, в котором якобы была найдена упаковка сухпайка, мог быть собран местными аборигенами после того, как американский самолет по каким-то причинам потерпел крушение на Урале.

Правда, утверждать, что все было именно так, исследователь не берется.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты говорят, якобы травмы одного из туристов из погибшей в 1959 году на Урале группы Дятлова наталкивают на мысли, что их все-таки убивали профессионалы.

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Россия
Тег
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Пусть эти "исследователи" еще пороются! Думаю скоро они найдут визитку Яроша!
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