В свой день рождения Путин расскажет о "сладких" внуках

В честь дня рождения президента РФ Владимира Путина, который он отмечает 7 октября, в России опубликуют заключительная часть его интервью ТАСС, в которой он рассказал о своих внуках.

Его фрагмент выложил в Twitter журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он уточнил, что в день рождения диктатора покажут серию о его семье (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть у меня внуки. Я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие", – сказал Путин в отрывке интервью.

Проект "20 вопросов Владимиру Путину" приурочен к двадцатилетию его работы на высших государственных постах в России, был запущен 20 февраля и прерван в связи с пандемией коронавируса.

В первых частях Путин рассказал о взаимоотношениях России с другими странами, гонке вооружений, Великой Отечественной войне и т.п.

В комментариях к посту Смирнова пользователи преимущественно негативно отнеслись к увиденному.

Кто-то высказал, что так, как Путин говорил о внуках, говорят о фруктах. Кто-то предположил, что в последней серии интервью президента РФ канонизируют. Многие же просто отметили, что им это неинтересно.

Как сообщал OBOZREVATEL, внуки президента России Владимира Путина могут позвонить ему в рабочий кабинет в Кремле. Об этом говорилось в анонсе к фильму "Москва. Кремль. Путин", снятого пропагандистами из "Россия 24"