Пожелала попасть в ДТП: в России мать двоих детей с матами набросилась на таксиста. Эпичное видео

В городе Стерлитамак в российской Республике Башкортостан пассажирка такси устроила скандал и пыталась побить водителя, когда тот отказался от поездки.

Женщина, заказывая авто, не указала, что она будет с двумя детьми. У таксиста было только одно детское кресло, он сказал пассажирке отменить поездку. Видео конфликта мужчина записал на камеру мобильного телефона и позже опубликовал в соцсети (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Сидя в салоне, пассажирка позвонила диспетчеру, чтобы вызвать другую машину и пожаловаться на водителя: "То есть я сижу в машине. [За] детское кресло он мне начал мозги парить. Хорошо, я говорю, я вам доплачу 30 рублей. Он говорит: "Я вас не повезу, выходите".

Во время звонка женщины таксист несколько раз громко повторил, что с недовольной пассажиркой поедут двое детей, о чем она не предупреждала.

"У меня нет детей", – ответила россиянка. На кадрах видно, что рядом с ней в этот момент сидят двое малышей.

Таксист поправил ее: "Как так нет детей? С вами же два ребенка!" После этих слов молодая мама набросилась на него с кулаками, матами и угрозами, обещая отобрать телефон. Один из ребят заплакал и попросил маму выйти из машины.

Водителю удалось высадить пассажирку, а старший из двух ее детей уже вовсю рыдал. Женщина посылала проклятья вслед уезжающей машине и пожелала водителю попасть в аварию.

В Стерлитамаке женщина устроила скандал в такси Скрин видео

После того, как ролик начал активно обсуждаться в соцсетях, пассажирка и таксист заявили, что решили конфликт.

"Я не указала детей, потому что торопилась, потом уже, когда таксист просил заплатить 30 рублей за детей, я сказала – я заплачу, где у вас второе кресло. Он сказал – у меня второго кресла нет, хотите, отменяйте заказ, я вас не повезу.

Наверное, стоило выйти, но я знала, что при отмене заказа с моей стороны с меня спишут деньги за поездку, я говорю, отмените заказ сами. А он говорит – у меня упадет рейтинг", – пояснила женщина свое поведение, передает gtrk.tv.

Она записала видеообращение, заявив, что в конфликте виноваты оба. Женщина обвинила таксиста в том, что не давала согласия на съемку своих детей и публикацию кадров в сети.

Все хорошо, что хорошо кончается! Конфликт между таксистом и пассажиром разрешен.



Об этом в видеообращении сообщила женщина. Ее слова подтвердил и водитель: https://t.co/BO4ReaGvq3 pic.twitter.com/lFH57pxpqG — ВЕСТИ (@vesti_news) February 25, 2020

Как писал OBOZREVATEL, недавно российский ведущий Иван Ургант высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск – 2013" Яну Данькову, которая "прославилась" после ролика, где она била таксиста по плечу с криками "Вези меня, мразь!".

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