"В СССР секса нет": откуда взялась знаменитая фраза и что значит

Фраза "В СССР секса нет" стала крылатой после советско-американского телемоста, проведенного 17 июля 1986 года.

Как рассказал ВВС соведущий программы, журналист Владимир Познер, телемост назывался "Женщины говорят с женщинами". В Бостоне была набрана группа из 200 женщин, и такая же по размеру группа собралась в тогдашнем Ленинграде (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Американская участница телемоста задала вопрос: "У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?"

Для ответа Познер дал микрофон администратору гостиницы "Интурист", члену общественной организации Комитет советских женщин Людмиле Ивановой.

Владимир Познер стоит возле Людмилы Ивановой во время телемоста

"Секса у нас нет, и мы категорически против этого!", – заявила она.

После этого аудитория рассмеялась, и какая-то из советских участниц уточнила: "Секс у нас есть, у нас нет рекламы!"

Но в обиход вошла искаженная и вырванная из контекста часть фразы: "В СССР секса нет".

Сама Иванова рассказала, что после выхода программы в эфир ее чуть не выгнали из комитета.

"На партийном собрании на работе пропесочили, я вообще затаилась до 95-го года, никому ничего не говорила. Только в 1995 году меня начали разыскивать и спрашивать, есть ли секс или нет секса", – призналась она.

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