Главная Новости
27 марта • обновлено в 01:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"В СССР секса нет": откуда взялась знаменитая фраза и что значит

233
Читать материал на украинском

Фраза "В СССР секса нет" стала крылатой после советско-американского телемоста, проведенного 17 июля 1986 года.

Как рассказал ВВС соведущий программы, журналист Владимир Познер, телемост назывался "Женщины говорят с женщинами". В Бостоне была набрана группа из 200 женщин, и такая же по размеру группа собралась в тогдашнем Ленинграде (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Американская участница телемоста задала вопрос: "У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?"

Для ответа Познер дал микрофон администратору гостиницы "Интурист", члену общественной организации Комитет советских женщин Людмиле Ивановой.

Владимир Познер стоит возле Людмилы Ивановой во время телемоста

Владимир Познер стоит возле Людмилы Ивановой во время телемоста

"Секса у нас нет, и мы категорически против этого!", – заявила она.

После этого аудитория рассмеялась, и какая-то из советских участниц уточнила: "Секс у нас есть, у нас нет рекламы!"

Но в обиход вошла искаженная и вырванная из контекста часть фразы: "В СССР секса нет".

Сама Иванова рассказала, что после выхода программы в эфир ее чуть не выгнали из комитета.

"На партийном собрании на работе пропесочили, я вообще затаилась до 95-го года, никому ничего не говорила. Только в 1995 году меня начали разыскивать и спрашивать, есть ли секс или нет секса", – призналась она.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядели девушки в СССР.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тег
СССР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги