"Фантомасы" и "Санитары": какие преступные банды "прославились" в СССР

На территории СССР регулярно появлялись преступные группировки, и каждую отличал свой уникальный почерк.

Как пишет russian7.ru, на сегодня известно о 5 самых нашумевших – "Черная кошка", "Фантомасы", "Тяп-ляп", "Санитары", "Белый крест".

Банда "Черная кошка" 3 года своими дерзкими преступлениями не давала покоя москвичам. Банда Митина раз за разом "срывала" крупные суммы денег и ускользала невредимой. Работу следователей усложняло отсутствие у членов банды всяких связей с криминальным миром – они образцовые работники Красногорского оборонного предприятия. Сыщиков заинтересовал тот факт, что все преступления бандиты совершали возле стадионов. И действительно, некоторые из злоумышленников оказались спортсменами.

factroom.ru

"Фантомасы". С 1968 по 1973 годы в Ростове-на-Дону орудовала одна из самых нашумевших банд, чья деятельность стала частью советского криминального фольклора. Банду братьев Толстопятовых еще называли "фантомасами", из-за их любви к надеваемым на голову женским чулкам. Отличительной чертой преступной группы было использование самодельного огнестрельного оружия и детальная проработка плана разбойных нападений. Основными целями банды становились магазинная выручка, а также зарплаты, перевозимые инкассаторами.

На совести преступников 14 вооруженных нападений, несколько убийств и 150 тысяч награбленных рублей. Любопытно, что один из членов банды Самасюк нередко признавался коллегам, что мечтает умереть на мешке с деньгами. 7 июля 1973 года его желание было исполнено, когда при перестрелке с милиционерами он в последний раз прильнул к вожделенным сокровищам. В этот день и закончилась бесславная история "фантомасов".

"Тяп-ляп" В середине 1970-х годов Казань захлестнула волна молодежной преступности – в лидеры бандитского движения выбились "Тяп-ляповцы" (ироничное название связано с заводом "Теплоконтроль"), которые не просто дрались с конкурентами из других районов – они их убивали. Один из лидеров группировки Хантимиров не ставил перед собой иной цели, как избивать и калечить людей. Культ силы он формировал и в своих подчиненных. Выходцы из "качалки" могли запросто пырнуть ножом или забить до полусмерти случайного прохожего.

Демонстративную и кровавую акцию запугивания "Тяп-ляповцы" устроили во "Дворце культуры им. Урицкого" во время дискотеки. Ворвавшись в помещение, они железными прутьями стали калечить находящихся в здании молодых людей. Даже серьезно травмированные подростки не жаловались в милицию – боялись расправы. Бандиты осмелели настолько, что начали применять огнестрельное оружие и гранаты. Лишь 31 августа 1978 года, когда они вступили в серьезное противостояние с милицией, служители правопорядка вынуждены были применить силу и обезвредить банду. Четверо активных участников группировки были приговорены к расстрелу.

"Санитары". Переодетые во врачей преступники, пользуясь доверием людей, врывались в квартиры, пытали, убивали, а затем и грабили жильцов. Впрочем, боялись не все, а те, у кого водились большие деньги – спекулянты.

"Санитары", наркоманы со стажем, были низшим звеном банды, выполнявшим черную работу. Понятно, зачем нужны были деньги грабителям – ампула промедола или морфия стоила около 25 рублей, а им требовалась постоянная "подпитка". Это была круговая система: деньги позволяли покупать наркотик, а его продажа давала возможность заработать еще больше. Бандитов сгубила жадность. "Санитары" сами хотели сбыть товар – на этом и попались. От них ниточка потянулась к потребителям, и через покровителей привела к организаторам преступного сообщества.

"Белый крест". В конце перестройки на улицах Ленинграда все чаще стали появляться листовки, где неизвестные, называвшие себя организацией "Белый крест", призывали граждан присоединяться к вооруженной борьбе против "красного фашизма". Среди них был организатор "освободительного движения" – милиционер Аркадий Мокеев. Используя чужое табельно оружие, в течение года изворотливые преступники будоражили жителей Ленинграда. В частности, члены группировки убили инкассатора, покушаясь на крупную сумму денег, застрелили часового, пытаясь проникнуть на оружейный склад воинской части. Но все неудачно.

Банду задержали во время подготовки террористических актов. Подельников Мокеева приговорили к различным срокам заключения, а главаря к расстрелу, который позднее заменили пожизненным заключением. Это случилось за год до падения СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.

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