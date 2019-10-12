Произошла утечка о секретном супероружии Путина: что узнали

Сотрудник Разведывательного управления Минобороны США Генри Фрезе занимался "сливом" секретной информации об испытаниях, в частности, российских и китайских перспективных вооружений.

30-летнему работнику РУМО из Александрии (Вирджиния) 9 октября сообщили о подозрении, он арестован, передает "Лента.ру" со ссылкой на The Washington Post.

По данным СМИ, американец "был пойман с поличным, раскрывая секретную информацию о национальной безопасности".

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Согласно данным Федерального бюро расследований, деятельность Фрезе, которая "может нанести исключительно серьезный ущерб нацбезопасности", обусловлена его желанием помочь карьерному росту женщины-репортера из CNBC, с которой обвиняемый состоял в продолжительных любовных отношениях.

Также в деле фигурирует еще одна женщина-корреспондент, знакомая с девушкой аналитика РУМО.

В материалах ФБР указывается, что в период с мая по июль 2018 года "Журналист 1" (вероятно, девушка информатора) опубликовала восемь статей, пять из которых содержали информацию из секретных отчетов РУМО, касающиеся разработок и испытаний Китаем и Россией перспективных образцов вооружений.

Также отмечается, что в начале июля 2019 года репортеры стали соавторами статьи на темы, аналогичные опубликованным в 2018 году.

Коллаж

Отмечается, что:

В августе 2019 года CNBC связал взрыв на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) с попыткой поднять со дна Баренцева моря крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник", оснащенной малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой.

В феврале 2019 года телеканал писал о тринадцатом испытании "Буревестника".

В декабре 2018 года CNBC сообщил о пяти успешных летных испытаниях перспективной российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

В августе 2018 года CNBC заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря "Буревестника", который якобы утонул в ноябре 2017 года в ходе неудачных испытаний.

Судя из расследование по Фрезе, часть этих данных и могла быть "сливом" секретной информации.

Иллюстрация. Ракета DW

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