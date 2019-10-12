Главная Новости
12 октября • обновлено в 18:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Произошла утечка о секретном супероружии Путина: что узнали

Читать материал на украинском

Сотрудник Разведывательного управления Минобороны США Генри Фрезе занимался "сливом" секретной информации об испытаниях, в частности, российских и китайских перспективных вооружений.

30-летнему работнику РУМО из Александрии (Вирджиния) 9 октября сообщили о подозрении, он арестован, передает "Лента.ру" со ссылкой на The Washington Post.

По данным СМИ, американец "был пойман с поличным, раскрывая секретную информацию о национальной безопасности".

Новости
В Госдепе США предупредили о ядерном оружии России

Согласно данным Федерального бюро расследований, деятельность Фрезе, которая "может нанести исключительно серьезный ущерб нацбезопасности", обусловлена его желанием помочь карьерному росту женщины-репортера из CNBC, с которой обвиняемый состоял в продолжительных любовных отношениях.

Также в деле фигурирует еще одна женщина-корреспондент, знакомая с девушкой аналитика РУМО.

В материалах ФБР указывается, что в период с мая по июль 2018 года "Журналист 1" (вероятно, девушка информатора) опубликовала восемь статей, пять из которых содержали информацию из секретных отчетов РУМО, касающиеся разработок и испытаний Китаем и Россией перспективных образцов вооружений.

Также отмечается, что в начале июля 2019 года репортеры стали соавторами статьи на темы, аналогичные опубликованным в 2018 году.

Произошла утечка о секретном супероружии Путина: что узнали

Коллаж

Отмечается, что:

  • В августе 2019 года CNBC связал взрыв на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) с попыткой поднять со дна Баренцева моря крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник", оснащенной малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой.

  • В феврале 2019 года телеканал писал о тринадцатом испытании "Буревестника".

  • В декабре 2018 года CNBC сообщил о пяти успешных летных испытаниях перспективной российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

  • В августе 2018 года CNBC заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря "Буревестника", который якобы утонул в ноябре 2017 года в ходе неудачных испытаний.

Судя из расследование по Фрезе, часть этих данных и могла быть "сливом" секретной информации.

Иллюстрация. Ракета

Иллюстрация. Ракета

DW

Как писал OBOZREVATEL, ударный беспилотник Altius-U, который разрабатывается в России, может использоваться для разведки и для нанесения огневых ударов. Военный эксперт Олег Жданов оценил, насколько он опасен.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
вооружения
Место
США
Теги
оружие ракеты Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel