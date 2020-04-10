В США от коронавируса скончался священник РПЦ

В США от коронавируса скончался протодиакон Русской православной церкви Александр Гусев.

Как передает foma.ru, о смерти 58-летнего Гусева сообщил священник Николай Бабкин. По его словам, "батюшка помогал в больнице США, позже у него диагностировали коронавирус".

Гусев служил в храме Святых Царственных Мучеников в городе Рино (штат Невада), там же он работал помощником в больнице.

Неделю назад у него была диагностирована пневмония на фоне коронавируса.

foma.ru

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