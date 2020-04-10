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10 апреля • обновлено в 23:21
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В США от коронавируса скончался священник РПЦ

1.1т
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В США от коронавируса скончался протодиакон Русской православной церкви Александр Гусев.

Как передает foma.ru, о смерти 58-летнего Гусева сообщил священник Николай Бабкин. По его словам, "батюшка помогал в больнице США, позже у него диагностировали коронавирус".

Гусев служил в храме Святых Царственных Мучеников в городе Рино (штат Невада), там же он работал помощником в больнице.

Неделю назад у него была диагностирована пневмония на фоне коронавируса.

В США от коронавируса скончался священник РПЦ

foma.ru

Как писал OBOZREVATEL, в мире COVID-19 заболели более 1,6 млн человек. В Украине количество инфицированных уже перешло отметку в две тысячи.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
РПЦ
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Одним свинорусом меньше
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Себостьян Прейро, пока не меньше, ты же ещё не сдох
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
в рай попал
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