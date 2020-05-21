В совкой средней и высшей школе история всегда была продажной девкой коммунизма и всегда преподавалась в контексте текущей линии партии и правительства, а потому менялась неоднократно и кардинально. Герои превращались во врагов или вовсе вымарывались, будто и не было их вовсе, и наоборот, всплывали былинные богатыри, которых раньше никто не застукал ни за полководческими Викториями, ни за какими-то особыми личными подвигами.
Так, в эпоху "развитого социализма" всем стало понятно, что самым героическим воином, практически в одиночку сокрушившим врага, был горячо любимый Леонид Ильич Брежнев. Ну а сражением, которое стало переломным в ходе войны, было не "Сталинградское" и ни "Курская дуга", с которыми россияне до сих пор не могут разобраться, в плане перелома, а все же "Малая земля". Дід Панас, со своим знаменитым: "Отака фигня, малятка", был более честным, чем Леонид Ильич, со своей жуткой битвой.
Тем не менее, кое-что оказалось неизменным. А именно, набор сказок, абсолютно выдуманных, в которых "все героически погибли", как "панфиловцы" например (к знаменитой деятельниц Элле Памфиловой из РФ это не имеет отношения). Но была еще одна постоянная, о противнике всегда рассказывали, что он кровожадный, злобный, вероломный и обязательно – тупой и трусливый.
Постепенно, когда публика сглотнула эту жвачку, а еще живые ветераны – заткнулись, чтобы своей правдой не заработать себе срок, совковая историография стала терять свою бдительность и опрометчиво рассыпать некоторые количественные характеристики в оценке тех или иных событий.
Так публика узнала о том, что у нас имелось два летчика-аса, трижды героя и все такое, но самое скользкое там оказалось в количестве побед или сбитых самолетов. Мы не станем приводить эти данные и оставим их тем, кто решит копнуть их самостоятельно и из того источника, который их устроит. Вместо этого, просто обратим внимание на методологию подсчета, с которой мне приходилось сталкиваться десятки раз и на протяжении нескольких десятилетий, копая различные источники.
Сейчас, когда пришлось ознакомиться с описанием боевого пути американских, английских и немецких летчиков, это -просто бросается в глаза. В совковой и пост-совковой историографии, почти постоянно встречаются вот такие пассажи: "Летчик Иванов сбил 20 самолетов лично и 10 в составе группы, но на самом деле, сбил намного больше, около 3 тысяч, только вот документы некому было оформлять, они потерялись, никто не поверил, ибо не было свидетелей", и тому подобное.
В далекие времена, когда еще не с чем было сравнивать, подобные вещи всегда вызывали удивление, а особенно это касалось сбитых самолетов противника в "группе". Имея юридическое образование, такие фразы как-то невольно перекликались с термином "группой лиц". Но ведь речь идет не об изнасиловании в конце концов! Это что же, один из группы пострелял в противника, потом пристроился второй – тоже пострелял, потом – третий… Так, по преданиям, убивали Цезаря, чтобы каждый обагрил руки его кровью и ответственность за его смерть была разделенной. Правда, в совковые времена так действовали бандиты, чтобы все ходили под одной статьей и держали язык за зубами. Но вот как группой сбивали самолет, понять невозможно в принципе. Ты или сбиваешь его или нет.
Ну а потеря документов или "в пылу боя не оформили", это вообще – песня. Значит, потом пыла боя не было, или как? А когда пришлось почитать описание подобного же в других армиях, то оказалось, что вот эти самые приемы – не имеют аналогов и изобретены совковой историографией.
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