В Швеции рекламой указали Путину, что ему пора уйти из власти. Фото

В Швеции на улицах разместили ситилайты с изображением главы России Владимира Путина из будущего.

Плакат, в частности, оповещает о поздравлении ему в связи с "перевыборами президентом в 2030 году". Фото опубликовал Telegram-канал "Катарсис" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Путин, наши поздравления! 2030 год, Путин избран президентом России. Еще раз", – написано на плакате рядом со снимком состарившегося нынешнего российского лидера.

Отмечается, что такую социальную рекламу выпустила организация по борьбе за демократические свободы и права человека. По задумке авторов, плакаты подчеркивают, что сменяемость власти – это один из главных принципов демократического государства.

Известно, что в Швеции такие же ситилайты есть также с сирийским диктатором Башаром Асадом и президентом Венгрии Яношем Адером.

"Весьма странный набор. Александру Григорьевичу наверняка обидно", – подчеркнули авторы Telegram-канала, имея ввиду самопровозглашенного главу Беларуси Александра Лукашенко.

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