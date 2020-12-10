В школе Екатеринбурга отличников посадят за парту с портретом погибшего в чеченской войне милиционера

В школе №17 российского Екатеринбурга представители партии "Единая Россия" торжественно открыли "Парту Героя" в честь учившегося здесь Героя России Владимира Ласточкина, который погиб во время первой чеченской войны.

Об этом сообщило издание E1.ru со ссылкой на пресс-службу регионального отделения "Единой России". В открытии парты приняли участие руководители местной администрации и депутат Госдумы РФ.

На предмете мебели представлена информация о майоре милиции Ласточкине, воевавшем против чеченцев и погиб от осколочного ранения в голову.

Право сидеть за партой получат только отличники и лучшие ученики.

В тексте, напечатанном на столешнице, сразу же обнаружили ошибку в дате смерти милиционера. Вместо 25 декабря 1995 года указали 25 декабря 1996-го.

Представители "Единой России" пообещали оперативно исправить цифры.

В комментариях к новости многие пользователи негативно отнеслись к странному увековечиванию памяти. Кто-то назвал это позором, а некоторые высказали сомнение, что сам Ласточкин хотел бы видеть свое лицо на школьной парте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карелии откроют бутафорский концлагерь для школьников, где им в рамках патриотического воспитания покажут условия жизни и быт узников финских переселенческих лагерей 1941—1944 годов. Предполагается, что детей будут привозить в "концлагерь" на выходных.