В Шереметьево столкнулись два самолета: фото и видео ЧП

В аэропорту Шереметьево под Москвой (Россия) столкнулись самолеты "Аэрофлота" и Royal Flight.

Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что из лайнера "Аэрофлота" пассажиров эвакуировали, в результате инцидента никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На фото видно, что самолеты задели друг друга крыльями. На земле лежат их обломки. По предварительным данным, на борту Royal Flight не было пассажиров, а аэрофлотовский лайнер собирался лететь в Пекин.

Mash Самолеты столкнулись в Шереметьево

Столкновение лайнеров при буксировке Hue

Как пишет Telegram-канал Mash, аэрофлотовский рейс Москва – Пекин выруливал на взлетку, рядом буксировали борт Royal Flight. Причиной их роковой встречи якобы стала неорганизованность при буксировке – наземные службы Шереметьево что-то напутали.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 3 сентября в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ, два летчика катапультировались.

Напомним, 15 августа самолет А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье). На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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