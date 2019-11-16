Главная Новости
16 ноября • обновлено в 21:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России самолет сломался прямо в небе и неудачно сел: видеофакт

3.1т
Читать материал на украинском

В России в московском аэропорту "Шереметьево" в субботу, 16 ноября, произошло ЧП с самолетом. Он потерял управление и перекрыл рулёжную дорожку на взлётно-посадочной полосе.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на собственный источник в аэропорту. Там же опубликовано видео, снятое одним из очевидцев случившегося (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Судя по кадрам, воздушное судно потеряло управление вечером. Предварительная причина инцидента – отказ гидросистемы.

Новости
Россия потерпела фиаско с новым военным беспилотником: фото ЧП

Инцидент с самолетом в "Шереметьево"

Инцидент с самолетом в "Шереметьево"

Скрин видео

Находились ли на борту в момент ЧП пассажиры, неизвестно. На месте работали экстренные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на взлетной полосе загорелся самолет с пассажирами. Это произошло в аэропорту Хабаровска.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Место
Россия Москва
Теги
Шереметьево самолет видео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
10
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги