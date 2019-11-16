В России самолет сломался прямо в небе и неудачно сел: видеофакт

В России в московском аэропорту "Шереметьево" в субботу, 16 ноября, произошло ЧП с самолетом. Он потерял управление и перекрыл рулёжную дорожку на взлётно-посадочной полосе.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на собственный источник в аэропорту. Там же опубликовано видео, снятое одним из очевидцев случившегося (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Судя по кадрам, воздушное судно потеряло управление вечером. Предварительная причина инцидента – отказ гидросистемы.

Инцидент с самолетом в "Шереметьево" Скрин видео

Находились ли на борту в момент ЧП пассажиры, неизвестно. На месте работали экстренные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на взлетной полосе загорелся самолет с пассажирами. Это произошло в аэропорту Хабаровска.

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