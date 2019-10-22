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22 октября • обновлено в 18:08
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Ошибка Шереметьево? В России произошло ЧП с пассажирским самолетом

1.2т Читать материал на украинском

В московском аэропорту Шереметьево (РФ) во вторник, 22 октября, в пассажирский самолет врезался трап.

Инцидент произошел с Boeing 737 "Вьетнамских авиалиний" после того, как он прилетел из Ханоя и приземлился в аэропорту, передает "РИА Новости".

На борту воздушного судна образовалась царапина. Пострадавших в результате инцидента нет.

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По данным КП, вероятной причиной случившегося стала ошибка сотрудников аэропорта, которые не вовремя начали транспортировку трапа.

Когда и как пассажиры смогут вылететь из аэропорта, пока не сообщается.

ЧП с самолетом

ЧП с самолетом

КП

Как писал OBOZREVATEL, ранее годовалый ребенок скончался на борту самолета Airbus A330 российской компании "Аэрофлот" рейсом "Пхукет-Москва".

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Место
Россия Москва
Теги
Шереметьево самолет фотографии Новости России
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Нагорный Иван
Нагорный Иван
Какой матерый у вьетнамцев боинг 737, аж целых десять часов пролетел, и топлива им хватило. Обоз, ты хоть проверяй сперва че пишешь то))))
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