Ошибка Шереметьево? В России произошло ЧП с пассажирским самолетом

В московском аэропорту Шереметьево (РФ) во вторник, 22 октября, в пассажирский самолет врезался трап.

Инцидент произошел с Boeing 737 "Вьетнамских авиалиний" после того, как он прилетел из Ханоя и приземлился в аэропорту, передает "РИА Новости".

На борту воздушного судна образовалась царапина. Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным КП, вероятной причиной случившегося стала ошибка сотрудников аэропорта, которые не вовремя начали транспортировку трапа.

Когда и как пассажиры смогут вылететь из аэропорта, пока не сообщается.

ЧП с самолетом КП

Как писал OBOZREVATEL, ранее годовалый ребенок скончался на борту самолета Airbus A330 российской компании "Аэрофлот" рейсом "Пхукет-Москва".

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