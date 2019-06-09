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В Шереметьево потоп: опубликованы видео нового ЧП в аэропорту

1.9тЧитать материал на украинском

В московском аэропорту Шереметьево произошло новое ЧП: терминал В залило водой из-за срабатывания пожарной сигнализации.

По словам очевидцев, вода шла не прекращаясь на протяжении получаса, передает "Лайф".

На опубликованном видео показано, как сотрудники воздушной гавани пытаются справиться с последствиями ЧП, а пассажиры с чемоданами в это время ходят по лужам.

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В Шереметьево произошло очередное ЧП с "Суперджетом" "Аэрофлота"

После остановки воды, сотрудники аэропорта начали убирать последствия потопа: уборщицы орудуют швабрами, машины уборки сушат за ними пол.

Причины и подробности произошедшего уточняются.

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Место
РоссияМосква
Теги
ШереметьевопотопРоссия
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
какой-то "роковой"аэропорт...
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Litvinenko Nik, точно, это не аэроэкспресс в Борисполь.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Litvinenko Nik, точно, это не аэроэкспресс в Борисполь
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