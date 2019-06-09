В Шереметьево потоп: опубликованы видео нового ЧП в аэропорту

В московском аэропорту Шереметьево произошло новое ЧП: терминал В залило водой из-за срабатывания пожарной сигнализации.
По словам очевидцев, вода шла не прекращаясь на протяжении получаса, передает "Лайф".
На опубликованном видео показано, как сотрудники воздушной гавани пытаются справиться с последствиями ЧП, а пассажиры с чемоданами в это время ходят по лужам.
После остановки воды, сотрудники аэропорта начали убирать последствия потопа: уборщицы орудуют швабрами, машины уборки сушат за ними пол.
Причины и подробности произошедшего уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате ЧП в Шереметьево с самолетом российской компании "Аэрофлот" из 78 пассажиров и членов экипажа выжили 37 – погиб 41 человек.
Аэропорт "Шереметьево" опубликовал хронологию авиакатастрофылайнера.
Следствие озвучило главную версию катастрофы. Так, первопричиной, считают следователи, могли стать действия пилотов..
В сети появилось аудио переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами аэропорта, которое не подтверждает версию об ударе в борт молнии.
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