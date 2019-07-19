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В Шереметьево опять загорелся самолет: в давке пострадали люди. Первые фото и видео

5.1т Читать материал на украинском

В московском аэропорту Шереметьево произошло новое ЧП: 178 пассажиров рейса "Москва-Ереван" были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона.

После обнаружения неполадок на борту началась паника и возникла давка. В результате 8 человек получили ссадины, ушибы и растяжения. Одного пассажира увезли в больницу, передает "Интерфакс". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда самолет готовился к вылету и уже находился на полосе в кабине сработал датчик задымления. Экипаж решил прервать взлет и эвакуировать пассажиров в аварийном режиме", – рассказал источник в органах управления воздушным движением.

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Boeing 737 в Шереметьево

Boeing 737 в Шереметьево

Скриншот с видео

Позже в СМИ написали, что причиной задымления стало попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения.

"Самолет начал разгон, вдруг началось сильное задымление в салоне, браво пилотам: среагировали и остановили самолет вовремя, все живы, никто не пострадал, только стресс получили дети", – приводит Telegram-канал LifeShot слова одного из пассажиров.

Boeing 737 в Шереметьево

Boeing 737 в Шереметьево

Скриншот с видео

Эвакуация с Boeing 737 в Шереметьево

Эвакуация с Boeing 737 в Шереметьево

Скриншот с видео

Позже пассажиры вылетели в Ереван на другом самолете. Им заменили борт, а на время ожидания посадки предоставили бесплатное питание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ЧП в Шереметьево с самолетом российской компании "Аэрофлот" в июне текущего года из 78 пассажиров и членов экипажа выжили 37 – погиб 41 человек.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Тег
Шереметьево
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Рукожопые техники,на россии это генетичесская особенность,агрессивность и рукожопость.
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