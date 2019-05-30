В Шереметьево аварийно сел Airbus: подробности

В четверг, 30 мая, пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево (Россия, Москва).
Как сообщил источник в экстренных службах, к месту были направлены пожарные расчеты и 10 автоцистерн, передает ТАСС.
В аэропорт для встречи борта также были стянуты силы пожарных, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Airbus A320
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Аварийная посадка потребовалась после срабатывания сигнализации о неисправности системы пожаротушения, уточняют экстренные службы.
"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.
Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. Пострадавших нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая в московском аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП с самолетом "Аэрофлота" из 78 пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек.
Аэропорт опубликовал хронологию авиакатастрофы лайнера.
Следствие озвучило главную версию катастрофы, первопричиной могли стать действия пилотов.
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