В Шереметьево аварийно сел Airbus: подробности

В четверг, 30 мая, пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево (Россия, Москва).

Как сообщил источник в экстренных службах, к месту были направлены пожарные расчеты и 10 автоцистерн, передает ТАСС.

В аэропорт для встречи борта также были стянуты силы пожарных, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Airbus A320 change.org

Аварийная посадка потребовалась после срабатывания сигнализации о неисправности системы пожаротушения, уточняют экстренные службы.

"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.

Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. Пострадавших нет.

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