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В Шереметьево аварийно сел Airbus: подробности

2.2тЧитать материал на украинском

В четверг, 30 мая, пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево (Россия, Москва).

Как сообщил источник в экстренных службах, к месту были направлены пожарные расчеты и 10 автоцистерн, передает ТАСС.

В аэропорт для встречи борта также были стянуты силы пожарных, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Airbus A320

Airbus A320

change.org

Аварийная посадка потребовалась после срабатывания сигнализации о неисправности системы пожаротушения, уточняют экстренные службы.

"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.

Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. Пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Пассажирский самолет А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, к нему следуют пожарные расчеты. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "По уточненным данным, самолет А320 в Шереметьево совершил аварийную посадку. К месту следуют пожарные расчеты, 10 автоцистерн", - сказал собеседник агентства.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, И при чем здесь"Суперджет".????????
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