Жители поселения Ногир в Северной Осетии (РФ) сожгли вышку сотовой связи в связи с опасением возможного ввода сети пятого поколения 5G.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Приверженцы теории заговора считают, что пандемия COVID-19 ненастоящая. Она якобы выдумана, чтобы загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить и чипировать. Об этом глава республики Вячеслав Битаров рассказал 2 мая на онлайн-встрече с журналистами, передает ТАСС.

Из-за пожара на вышке население села – около 12 тысяч человек – осталось без связи.

В Северной Осетии сожгли вышку. Иллюстрация Trendsmap

"Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами... Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал.

Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили", – добавил глава Северной Осетии.

Добавим, 20 апреля у Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. По разным оценкам, в акции участвовали от полутора до двух тысяч местных жителей, которые пришли на митинг без средств защиты и не придерживались дистанции.

Как писал OBOZREVATEL, российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер Билл Гейтс намерен чипировать всех людей планеты.