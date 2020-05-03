В Северной Осетии отрицатели пандемии сожгли вышку связи
Жители поселения Ногир в Северной Осетии (РФ) сожгли вышку сотовой связи в связи с опасением возможного ввода сети пятого поколения 5G.
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Приверженцы теории заговора считают, что пандемия COVID-19 ненастоящая. Она якобы выдумана, чтобы загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить и чипировать. Об этом глава республики Вячеслав Битаров рассказал 2 мая на онлайн-встрече с журналистами, передает ТАСС.
Из-за пожара на вышке население села – около 12 тысяч человек – осталось без связи.
"Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами... Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал.
Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили", – добавил глава Северной Осетии.
Добавим, 20 апреля у Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. По разным оценкам, в акции участвовали от полутора до двух тысяч местных жителей, которые пришли на митинг без средств защиты и не придерживались дистанции.
Как писал OBOZREVATEL, российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер Билл Гейтс намерен чипировать всех людей планеты.