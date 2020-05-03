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3 мая • обновлено в 22:38
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В Северной Осетии отрицатели пандемии сожгли вышку связи

12.7т
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Жители поселения Ногир в Северной Осетии (РФ) сожгли вышку сотовой связи в связи с опасением возможного ввода сети пятого поколения 5G.

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Приверженцы теории заговора считают, что пандемия COVID-19 ненастоящая. Она якобы выдумана, чтобы загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить и чипировать. Об этом глава республики Вячеслав Битаров рассказал 2 мая на онлайн-встрече с журналистами, передает ТАСС.

Из-за пожара на вышке население села – около 12 тысяч человек – осталось без связи.

В Северной Осетии сожгли вышку. Иллюстрация

В Северной Осетии сожгли вышку. Иллюстрация

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"Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами... Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал.

Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили", – добавил глава Северной Осетии.

Добавим, 20 апреля у Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. По разным оценкам, в акции участвовали от полутора до двух тысяч местных жителей, которые пришли на митинг без средств защиты и не придерживались дистанции.

Как писал OBOZREVATEL, российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер Билл Гейтс намерен чипировать всех людей планеты.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Россия Владикавказ
Теги
Новости России карантин протест
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Очепятка ! Кучерявый Андрей, если РОИСЯНЕ видели бы,в каких трехэтажных хоромах живут наши рагули,и в каких комфортных условиях живут их овцы,они с радостью захотели хоть недельку пожить ,как карпатская овца ! :))))
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Дикий народ,дети гор! :))))
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Кучерявый Андрей, если присяге видели бы,в каких трехэтажных хоромах живут наши рагули,и в каких комфортных условиях живут их овцы,они с радостью захотели хоть недельку пожить ,как карпатская овца ! :))))
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Орлова Наталья, как и Карпатские рагули..Эти всякие горы как то странно на людей влияют..
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Хорошо что у хихлов нет 5 G..Можно спокойно пасти овец..коров..свиней..сушить кизяк
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Кучерявый Андрей, Россия не уже готовы гордится своей дуростью и мракобесием ?
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