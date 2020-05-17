В российской Северной Осетии младенец родился с коронавирусом.

Как передает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, ребенок заразился COVID-19 от матери. Однако сейчас их состояние стабильное.

"Женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией. Сейчас они находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи", – сообщил источник.

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Как писал OBOZREVATEL, Россия вышла на первое место в Европе по заболеваемости коронавирусом. В стране инфицировались около 300 тысяч человек, однако данные о смертях на фоне других стран выглядят весьма странно.

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