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1 ноября • обновлено в 12:53
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"Сменят смартфоны на лопаты": в сети высмеяли идею Путина о "возврате" в СССР

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В сети вызвала волну насмешек странная инициатива президента России Владимира Путина. Так, он предложил отправлять в регионы разъездные студенческие отряды для помощи местному населению.

Как написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, известный военный блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), в их обязанности будет входить предоставление медицинской помощи, ремонт дорог и заборов, чистка туалетов и копание картошки. Молодые люди якобы будут делать это в свободное от учебы время и оформятся как самозанятые.

"Скоро смартфоны и айпады скрепоносные "как же хорошо было в СССР" сменят на ведра, лопаты и грабли... Оруууу", – иронизирует Штефан.

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Ностальгия по СССР в России

Ностальгия по СССР в России

Facebook Анатолий Штирлиц - блог

В комментариях под постом также развернулась бурная дискуссия, в которой украинцы ярко высмеяли новые реалии студенческой молодежи страны-агрессора.

"Все возвращается на круги своя", " Маразм крепчает", "Зато на природе, а не дома перед PS4", – смеются подписчики Штирлица.

"Сменят смартфоны на лопаты": в сети высмеяли идею Путина о "возврате" в СССР

СССР для студентов в России

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Павел Казарин считает, что Путин задумал погрузить Украину в хаос ради воссоединения СССР. По его словам, пока Европа и Украина мечтают вернуться в 2013 год, когда РФ еще на аннексировала Крым и не разожгла военный конфликт на Донбассе, Кремль преследует совсем другие цели.

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Персоны
Владимир Путин Анатолий Штефан
Место
Россия
Тег
СССР
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