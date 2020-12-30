В сети всплыло показательное архивное фото Путина с Ельциным

В сети обнародовали красноречивое архивное фото, на котором запечатлен первый президент Российской Федерации Борис Ельцин со своим будущим преемником Владимиром Путиным.

Его опубликовала на своей странице в Facebook блогер Алена Яхно. "Крайний справа –нынешний президент России. Очень показательное фото. Многое объясняет", – подписала она снимок.

На кадре можно рассмотреть, как Путин стоит несколько отстраненно от делегации, которую сопровождает. Он одет в неприметную болоньевую куртку образца 90-х годов и обычный вязанный шарф.

Также заметно отсутствие какой-либо мужской стрижки и его удрученный вид. При этом взгляд будущего главы страны-агрессора обращен на того, кто обеспечил ему продвижение в политической карьере, – Ельцина.

Напомним, 31 декабря 1999 года Ельцин выступил перед россиянами с исторической речью, в которой объявил, что уходит с поста российского президента, уступая место Путину.

Таким образом, в последний день 2020 года Путин "отметит" 21-летие нахождения у власти.

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