В сети всплыло показательное архивное фото Путина с Ельциным
В сети обнародовали красноречивое архивное фото, на котором запечатлен первый президент Российской Федерации Борис Ельцин со своим будущим преемником Владимиром Путиным.
Его опубликовала на своей странице в Facebook блогер Алена Яхно. "Крайний справа –нынешний президент России. Очень показательное фото. Многое объясняет", – подписала она снимок.
На кадре можно рассмотреть, как Путин стоит несколько отстраненно от делегации, которую сопровождает. Он одет в неприметную болоньевую куртку образца 90-х годов и обычный вязанный шарф.
Также заметно отсутствие какой-либо мужской стрижки и его удрученный вид. При этом взгляд будущего главы страны-агрессора обращен на того, кто обеспечил ему продвижение в политической карьере, – Ельцина.
Напомним, 31 декабря 1999 года Ельцин выступил перед россиянами с исторической речью, в которой объявил, что уходит с поста российского президента, уступая место Путину.
Таким образом, в последний день 2020 года Путин "отметит" 21-летие нахождения у власти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее бывший начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков рассказал, что с Путиным политика познакомил зять Валентин Юмашев.
Эту версию озвучил и бывший советник Путина, экономистАндрей Илларионов. По его словам, ключевую роль в судьбе нынешнего президента РФ сыграли именно дочь Ельцина Татьяна Юмашева с супругом.