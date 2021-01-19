В сети сравнили фото постаревшего Путина в плавках с разницей в три года

В сети сравнили, как выглядел президент России Владимир Путин во время купания на Крещение в 2018 году и в 2021-м.

Отмечается, что, если тогда глава государства нырял в присутствии множества людей, то сейчас – в полном одиночестве. Показательные фото опубликовал Telegram-канал AllГолобуцький.

Также обратили внимание на то, что Путин потерял физическую форму. На снимке видно, что в 2018-м году президент выглядел более подтянутым, то в 2021-м он набрал вес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин 19 января в праздник Крещения Господнего искупался в проруби и стал предметом насмешек в сети.

Некоторые пользователи предположили, что запись была постановочной, и сняли ее якобы в съемочном павильоне. Также они обратили внимание на то, что у президента РФ изо рта не шел пар, как это должно быть при минусовой температуре.

О том, как отмечали Крещение в Украине, читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.