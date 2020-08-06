В сети росСМИ высмеяли за сюжет о биотуалетах в России. Видео
В сети высмеяли сюжет одного из кремлевских пулов о размещении в российском городе Киров новых современных биотуалетов.
Причем юзеров рассмешил не только сам факт установки такого необходимого приспособления, но и преподнесение этого "грандиозного" события росСМИ. Видео телеканала опубликовало несколько пользователей Twitter (чтобы посмотреть, проскролльте страницу вниз).
"В России для новостей канала "Россия-1" сняли сюжет про туалет. Раньше ходили в кусты и за гаражи, – сообщает пожилая женщина. Но... Но воспользоваться этим туалетом могут не все!" – комментирует пользователь под ником Андрей Луганский.
В частности, в сюжете говорится о том, что пока в указанном городе поставили лишь несколько биотуалетов, воспользоваться которыми могут только кондукторы и водители местного транспортного предприятия.
Пользователи сети сравнили подачу сюжета с новостями о запуске Илоном Маском ракеты на Марс.
"Боже, это просто сюр! Каждый диалог отражает величие России! И кажется, что вот-вот эти биотуалеты взлетят ввысь и устремятся к покорению Марса!", "Не имеющие аналогов в мире", "Я до самого конца ролика ждал появления Виталия Наливкина (аналогия с видео о туалетах сатирического вымышленного персонажа скетч-шоу в РФ, "народного депутата" города Уссурийска. – Ред.). Но видимо это не шутка", "Выкуси Илон Маск. Ты пока еще только собираешься на Марс, а в России уже биотуалет поставили", – иронизируют пользователи сети.
(Источник видео: "Россия-1")
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли главу Росгвардии Виктора Золотова, который носит на кителе 23 абсурдных ордена и медали. Среди них, в частности, медали не за заслуги, а в "память о юбилеях городов".