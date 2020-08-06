В сети росСМИ высмеяли за сюжет о биотуалетах в России. Видео

В сети высмеяли сюжет одного из кремлевских пулов о размещении в российском городе Киров новых современных биотуалетов.

Причем юзеров рассмешил не только сам факт установки такого необходимого приспособления, но и преподнесение этого "грандиозного" события росСМИ. Видео телеканала опубликовало несколько пользователей Twitter (чтобы посмотреть, проскролльте страницу вниз).

"В России для новостей канала "Россия-1" сняли сюжет про туалет. Раньше ходили в кусты и за гаражи, – сообщает пожилая женщина. Но... Но воспользоваться этим туалетом могут не все!" – комментирует пользователь под ником Андрей Луганский.

Новые быотуалеты в Кирове (Скриншот с видео)

В частности, в сюжете говорится о том, что пока в указанном городе поставили лишь несколько биотуалетов, воспользоваться которыми могут только кондукторы и водители местного транспортного предприятия.

Реакция пользователей сети на сюжет росСМИ о биотуалетах (Twitter andrii vn)

Пользователи сети сравнили подачу сюжета с новостями о запуске Илоном Маском ракеты на Марс.

"Боже, это просто сюр! Каждый диалог отражает величие России! И кажется, что вот-вот эти биотуалеты взлетят ввысь и устремятся к покорению Марса!", "Не имеющие аналогов в мире", "Я до самого конца ролика ждал появления Виталия Наливкина (аналогия с видео о туалетах сатирического вымышленного персонажа скетч-шоу в РФ, "народного депутата" города Уссурийска. – Ред.). Но видимо это не шутка", "Выкуси Илон Маск. Ты пока еще только собираешься на Марс, а в России уже биотуалет поставили", – иронизируют пользователи сети.

Реакция пользователей сети на сюжет росСМИ (Twitter Голый Патриот)

Реакция пользователей (Twitter Ivan Starzev)

Комментарии пользователей (Twitter Голый Патриот)

Комментарии пользователей (Twitter Голый Патриот)

Комментарии пользователей (Twitter Голый Патриот)

(Источник видео: "Россия-1")

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли главу Росгвардии Виктора Золотова, который носит на кителе 23 абсурдных ордена и медали. Среди них, в частности, медали не за заслуги, а в "память о юбилеях городов".