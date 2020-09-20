Российский препарат против коронавируса "Арепливир", который разрешили применять в амбулаторных условиях, якобы оказался препаратом "Фавипиравир", ранее разработанным в Японии.

В большинстве стран мира он запрещен из-за чрезвычайной токсичности, заявил российский писатель и публицист Андрей Шипилов на своей странице в Facebook.

"Новейшая российская разработка – это препарат "Фавипиравир", разработанный в Японии, но из-за чрезвычайной токсичности этот препарат запрещен к применению в большинстве стран мира. Единственная страна где он был допущен к применению в чрезвычайных ситуациях с рядом оговорок – это сама Япония. Оговорки эти такие, что и в Японии этот препарат тоже никогда не применялся", – написал Шипилов.

По его словам, "Арепливир" действительно пагубно влияет на вирусы, однако не излечивает вирусные заболевания, а лишь облегчает их течение. Поскольку эффект от препарата незначителен, а его токсичность многократно перекрывает потенциальную пользу, ни в одной стране мира он не поступает в аптеки, заверил Шипилов.

"Но если маркетинговые исследования показывают, что напуганный человек готов выложить 13230 рублей (4608 грн) за то, чтобы купить надежду, то обязанностью государства является защитить население от действия криминальных группировок, пытающихся на этом нажиться. Кроме случаев, когда государство само является криминальной группировкой", – добавил писатель.

В сети Россию уличили в фейке о лекарстве от коронавируса. Андрей Шипилов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые пришли к выводу, что антибиотик азитромицин, который часто используется для лечения коронавируса, в совокупности с другими препаратами может вызвать инфаркт.