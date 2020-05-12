В сети появилось фото, на котором пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, у которого диагностировали коронавирус, сопровождал Путина во время посещения им больницы в Коммунарке.

Фото было опубликовано в telegram-канале Пул N3. Поездка состоялась 24 марта. На фото также запечатлен мэр Москвы Сергей Собянин. А вскоре после этого посещения главврач клиники Денис Проценко самоизолировался в собственном кабинете, сообщив о том, что и его настиг вирус. При этом, из всех, кто запечатлен на фото, только Песков был в защитной маске.

Кроме того, на канале опубликовали фото Пескова со специальным блокатором вирусов в виде бейджа, который носится прикрепленным на пиджак. Однако ранее Песков признался, что не уверен в эффективности блокатора.

"Не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Каждый носит все, что может, с точки зрения превентивных средств", – сказал он. По его словам, он читал, что это средство даже может быть вредно.

Кроме того, украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру, на которой изображен Песков, а вместо усов у него изображение коронавируса.

Telegram \ Пул N3

Telegram \ Пул N3

Twitter \ Petrenko Andryi

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Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом COVID-19 и находится в больнице.