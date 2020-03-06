В сети показали, как выглядела "невидимая" дача Сталина в Сочи. Фото

В сети показали, как выглядела дача советского диктатора, вождя СССР Иосифа Сталина в Сочи.

Кадры появились в Telegram-канале "НТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Эту дачу советского диктатора называли "невидимой". В доме было 12 комнат: кабинет, столовая, кинозал, бильярдная, бассейн, две "детские" для детей Сталина, кухня и крыло для гостей. Отделка полов, стен и потолков по всему дому была из дерева. Потолки – сводчатые, для акустики: Сталин говорил тихо. Стёкла – из горного хрусталя.

Дача Сталина в Сочи Скриншот

Дача Сталина в Сочи Скриншот

Дача Сталина в Сочи Скриншот

На полу не было ковров, чтобы слышать звук приближающихся шагов. Замочные скважины здесь были особой конструкции – чтобы не подслушать, ни подсмотреть, не пустить газ. А также знаменитый пуленепробиваемый чёрный диван Сталина, из кожи особой выделки и набитый конским волосом.

Дача Сталина в Сочи Скриншот

Во дворе росли пальмы, бананы и кипарисы. В окрестном лесу высадили сосны, дубы и магнолии. Сталин любил отдыхать в Сочи – мог жить здесь с августа до октября, лечил больную руку. Перерыв в поездках сделал только на годы войны.

Дача Сталина в Сочи Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам опроса Левада-центра ранее выяснилось, что 70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории.

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