В сети показали так называемые "письма в редакцию из США", которые якобы отправляли граждане Советского Союза, которым пришлось выехать из страны. На самом же деле они были придуманы самой редакцией.

Одно из таких "письм" опубликовал блогер Максим Мирович в Twitter. Отправитель письма якобы "очень хотел вернуться".

"Вот такие фальшивые "письма в редакцию из США" сочиняли совки от имени якобы уехавших из СССР и остро мечтающих вернуться назад к очередям, колбасе с бумагой и вечным унижениям. Впрочем, даже совковые редакторы не были лишены юмора. "Лишь бы вернуться на родину АД", – прокомментировал блогер.

Иллюстративное фото crafta.ua

Уважаемая редакция "Правды"! Помогите мне, спасите от неминуемой гибели, от черной американской жизни. Хочу домой, где я родилась, выросла, училась, получила образование. Я люблю свой город Киев, свою Родину. Хочу, хочу, хочу домой! Мне 18 лет. Родители, уезжая в США, насильно заставили и меня с ними ехать. Проживая в Америке, я увидела столько ужасов, страха, узнала, что такое безработица. И вот теперь плачу день и ночь. Ненавижу своих родителей за то, что привезли меня сюда. Какие дураки едут сюда, что они сдесь забыли? Нет жизни лучше, чем в Советском Союзе. Ничего бы не пожалела – лишь бы вернуться на родину.

Максим Мирович/Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР массово производились многие вещи для использования в быту или разнообразия досуга. Но зачастую они оказывались бесполезными, считает популярный белорусский блогер Максим Мирович.