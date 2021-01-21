В сети показали архивное фото модного Собчака и его 'неброского' помощника Путина

В сети опубликовали архивное фото первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака с его тогдашним помощником, а ныне президентом России Владимиром Путиным.

Кадр опубликовали на странице в Twitter сообщества "Исторические фото". Как сказано в публикации, он был сделан в 1990-х годах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

На снимке Собчак одет в модный в то время вареный джинсовый костюм, а Путин, в свою очередь, надел темно-синюю куртку и штаны. Как отметили авторы публикации, президент России одет "неброско".

"Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в импортном вареном джинсовом костюме со своим неброско одетым помощником Владимиром Путиным. Россия. 1990-е", – подписали кадр авторы сообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обнародовали красноречивое архивное фото, на котором запечатлен первый президент Российской Федерации Борис Ельцин со своим будущим преемником Владимиром Путиным.