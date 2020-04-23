Россия становится новым эпицентром распространения коронавируса. В Москве реанимации работают в загруженном режиме.

Врач одной из больниц столицы РФ опубликовал в сети видео из реанимации, отметив, что пациентов с каждым днем становится все больше и они нуждаются в аппаратах ИВЛ.

"Последнее время очень много в отделение реанимации нам привозят молодых пациентов. В крайне тяжелом состоянии, которым требуется искусственная вентиляция легких. Реанимация работает в загруженном режиме. Пациентов очень много и с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых, возрастом в районе 40 лет", – рассказал он.

Отметим, Россия накануне вышла на первое место в Европе по количеству новых случаев заболевания коронавирусом, обогнав даже Италию с Испанией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул – продолжение связано с тем, что пик заболеваемости ожидается 3-8 мая.