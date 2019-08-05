В сеть попало редкое видео передачи власти Путину от Ельцина

Двадцать лет назад, 5 августа 1999-го, тогдашний глава РФ Борис Ельцин вызвал к себе секретаря Совета безопасности, директора ФСБ Владимира Путина с предложением занять должность премьера.

Официально об этом было объявлено четыре дня спустя. 9 августа того же года на телеканале НТВ вышел репортаж, в котором рассказывалось об "историческом событии", когда Ельцин назвал Путина своим преемником, передает ТАСС. В сети опубликованы соответствующие записи эфира (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

В телеобращении Ельцин напомнил, что через год в стране пройдут президентские выборы, и назвал Путина "способным консолидировать общество".

Путин и Ельцин. Архивное фото infoportalru.ru

Тогда Ельцин считал, что действующий глава ФСБ сможет "сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять новую Россию".

"Работая на этом высоком посту, он принесет большую пользу стране. Россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-советник Владимира Путина и экономист Андрей Илларионов заявил, что нынешнего главу России к власти привел не президент Борис Ельцин и даже не представители КГБ, ГРУ или других спецслужб.

Ключевую роль в преемническом процессе 1998-1999 годов в Кремле, по его словам, сыграли два человека – дочь Ельцина Татьяна Юмашева с мужем Валентином.

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