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23 сентября • обновлено в 10:54
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Остались груды металлолома: в сеть попали фото разбитой на учениях техники России

2.1т Читать материал на украинском

В сеть попали фото боевых машин десанта армии России, которые вдребезги разбились во время десантирования на учениях "Центр-2019".

Как сообщает "РИА Новости", их опубликовали на странице паблика "Авиация" в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

На фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена. Другая боевая машина, судя по снимкам, приземлилась на крышу и также сильно повреждена.

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Разбитые БМД России

Разбитые БМД России

Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России

Разбитые БМД России

Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России

Разбитые БМД России

Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России

Разбитые БМД России

Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России

Разбитые БМД России

Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России

Разбитые БМД России

Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России

Разбитые БМД России

Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России

Разбитые БМД России

Паблик "Авиация"

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП с российской военной техникой произошло под Оренбургом. БМД сбросили с самолета, однако парашют полностью не раскрылся. Экипажей в разбившихся машинах не было.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Тарас Бор
Тарас Бор
Бывает такое.Парашютная система или вообще не открывается,или открывается не полностью.Может также не сработать пороховой замедлитель при непосредственном столкновении с землёй.И сие случается довольно часто.
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70rus xxx
70rus xxx
Блин,с утра уже эту новость гоняют.Пятый раз на "Обозе".В чем интерес то,подскажите?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
ПЭРЭМОГААААА!
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