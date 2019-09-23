Остались груды металлолома: в сеть попали фото разбитой на учениях техники России

В сеть попали фото боевых машин десанта армии России, которые вдребезги разбились во время десантирования на учениях "Центр-2019".

Как сообщает "РИА Новости", их опубликовали на странице паблика "Авиация" в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

На фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена. Другая боевая машина, судя по снимкам, приземлилась на крышу и также сильно повреждена.

Разбитые БМД России Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России Паблик "Авиация"

Разбитые БМД России Паблик "Авиация"

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП с российской военной техникой произошло под Оренбургом. БМД сбросили с самолета, однако парашют полностью не раскрылся. Экипажей в разбившихся машинах не было.

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