Адаптированная стенограмма

Здравствуйте, меня зовут Игорь Яковенко и это 66-й выпуск программы "Послевкусие".

Помимо разрушительных последствия для жизни и здоровья людей и сокрушительного удара по экономике, пандемия вызвала глубокие изменения в сознании людей. Особенно тех, у кого это сознание и так еле теплится, можно сказать вообще не слишком просматривается. Я об обитателях российского телевизора. Они все вместе образовали то, что можно назвать -

СЕКТА СВИДЕТЕЛЕЙ КОРОНАВИРУСА

Вот мой любимы герой, выступающий под псевдонимом "Вечерний мудозвон", клеймит позором паникеров и маловеров, требующих от государства чтобы оно дало, а точнее продало им маски.

"Если бы те люди, которые кричат, что невозможно купить в аптеке маску, то время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили на то, чтобы приготовить эту маску, то им самим было бы спокойнее". Конец цитаты.

Верной дорогой идете, товарищ Соловьев. Все правильно: сами-сами-сами. Маски сами. Перчатки тоже сами. Из чего бы их "приготовить"? Да вот хоть из автомобильных покрышек – ездить ведь все равно нельзя, да и бензин подорожал, поскольку нефть подешевела, а бензин, естественно, подорожал. Ну, а вакцину от коронавируса тоже сами. Каждая семья на кухне – долго ли умеючи…

В секте свидетелей коронавируса царит воодушевление и праздничное настроение. Празднуют окончательную погибель Соединенных Штатов Америки. Эта мечта жила в них всегда, а с начала путинизма стала по сути национальной идеей, озвученной культовым героем культового фильма Балабанова. Слова Данилы Багрова про "кирдык вашей Америке" запали глубоко в вечно нетрезвую душу российских люмпенов и стали основой исканий российских "политологов".

Российские "политологи" грозят Америке распадом постоянно.

Карта распада США имени Панарина

В 2009 году российский политолог Игорь Панарин выдвинул теорию о распаде США на шесть частей в июле-июне 2010 года.

Любопытно что и после 2010 года Игорь Николаевич ничуть не смутился и продолжал всем рассказывать, что США вот-вот развалятся, рисовал вожделенные схемы границ распада и мечтательно рассуждал о том, кому и какой кусок Америки достанется: что отойдет Мексике, что примкнет к Канаде, что уплывет в Европу, в Китай, Японию, а что присоединится к России.

Но самой любимой грёзой российских патриотических "политологов" стал "пролив имени Сталина", который, якобы планировал устроить то ли Курчатов, то ли Сахаров.

Вера в животворящую силу коронавируса вдохнула новую жизнь в светлую мечту о проливе имени Сталина. Теперь – вот так.

Сладкий сон российского телевизора о грядущей гибели США состоит из двух серий:

1-я серия: коронавирус придумали в США чтобы владеть миром

2-я серия: коронавирус убъет Запад и мир пойдет по пути СССР

О том, что злобный вирус запустили в мир злобные янки российский телевизор говорит как правило сбивчиво и невнятно. Вот так как это делает, например, Сергей Кургинян, который долго пускает пузыри из пены и рассказывает про то, что весь этот коронавирус придумали американцы в качестве бактериологического оружия, поскольку они ведь могли его придумать, а раз могли, значит уж точно придумали и запустили! А как же иначе?

Вы что-нибудь поняли? Кургинян в качестве доказательства заговорщицки подмигивает, что в США вирусологию контролируют "ужасные" радикальные евангелисты! Вообще-то евангельские христиане составляют большинство населения США. В чем ужас? Дальше у Кургиняна в соучастниках идет не менее ужасный Билл Гейтс, который вкладывает деньги в фармакологию. Понять, в чем тут ужас того, что Гейтс пытается развивать фармакологию, невозможно. Но тут важно не содержание этого горячечного бреда, а подача и интонация…..

Евангелисты, Гейтс – странно, что Сороса забыли … Главное говорить быстро, убедительно и отрывисто. Еще очень важны вытаращенные глаза. Пена изо рта тоже очень помогает. Главное, чтобы ни одна фраза никак не была связана с предыдущей. Тогда восприятию не за что будет зацепиться и внутренний критик – даже если он у вас есть – просто не понимает, что тут можно критиковать, против чего возражать.

Теперь – серия № 2 о том как ненавистный Запад умирает, а планета посыпает голову пеплом и проклиная себя за непонятливость начинает изучать программу КПСС и "Краткий курс".

"Политолог" Куликов говорит очень долго, сипло и надрывно. Про то, что нам долго врали про "нормальность" Запада, а он оказался совсем ненормальным. А вот сейчас "будет поставлен вопрос о новой нормальности и ею станет то, что мы сможем восстановить из советского прошлого".

Вы поняли? Западу – кирдык. Правда "козью морду" ему сделали не мы, как обещал симпатичный герой культового фильма, а не слишком симпатичный коронавирус, но это ведь неважно. Главное – теперь на планете будет один сплошной Советский Союз, а "либерал" по вызову Станкевич будет восстанавливать памятник железному Феликсу.

Вчерашняя газета "Завтра" публикует на первой полосе огромное интервью с Михаилом Хазиным под заголовком:

Либерализм мёртв! о глобальном кризисе, Путине и России.

Михаил Хазин – человек глубоко невежественный и дремучий. И газета "Завтра" имеет соответствующий запах. Но суть в том, что если в девяностые "Завтра" с ее дремучестью, дикостью и мракобесием находились там, где и положено находиться подобным медиа и их авторам, то есть, в глубоком подвале медийной сферы, то сейчас то что пишет "Завтра" и говорит тот же Хазин – это мейнстрим. Поэтому, предлагаю зажать нос и послушать Хазина:

"Либералы… пошли в свой последний и решительный бой. Это то, что даже в медицине называется "кризисом". То есть иммунитет борется с болезнью. Грубо говоря, "иммунитет"?—этонашипатриотическиесилы, которыехотятспастиРоссию, а "болезнь"?—этоталиберальнаязараза, котораясидитвнасхронически. Ещёв 1956 годуна XX съездеКПССХрущёвсказал, чтоглавнаязадача?—этоудовлетворениематериальныхпотребностей. Всё это потихоньку копилось, а в 1991 году болезнь стала явной, либералы пришли к власти". Конец цитаты.

Это была история вопроса, а теперь – главное:

Михаил ХАЗИН. Понимаете, в чём дело… Путин в декабре прошлого года сказал такую фразу: "Не хочу расстреливать!" А за ней уже явно проступало: "Но если вы меня заставите, то придётся…" И его, по-моему, сейчас просто заставляют!

"ЗАВТРА". То есть, по-вашему, ситуация сейчас дошла до того, что в этих условиях могут быть приняты жёсткие меры по отношению к тем, кто пытается осуществить в России государственный переворот и откровенно занимается саботажем?

Михаил ХАЗИН. В общем, да… Я полагаю, что такие меры будут приняты.

"ЗАВТРА". Давайте на этой оптимистической ноте?—аясчитаю, чтоэтооченьоптимистическаянота?—изавершимнашубеседу, закоторуюискренневамблагодарен.

Вы понимаете, у них праздник. Они радуются всему тому, что у нормальных людей вызывает ужас. Они испытывают ощущение счастья предвкушения расстрелов и сотрудник газеты "Завтра" узнав от Хазина, что расстрелы все-таки будут, предлагает не портить праздник и завершить беседу "на этой оптимистической ноте". Обитатели соловьевской студиии счастливы, предвкушая гибель цивилизации Запада.

Этот праздник секты свидетелей коронавируса происходит в российских СМИ в режиме 24/7.

Секта свидетелей коронавируса смертельно опасна для страны тем, что она вводит граждан и начальство в состояние наркотической эйфории от миражей гибели Запада

В то же время медиа совершенно не выполняют важнейшую, жизненно важную функцию обсуждения нескольких проблем, каждая из которых может обернуться катастрофой. Все проблемы перечислять не стану. Вот три наиболее очевидные.

Проблема №1. Как скоро у людей в России кончатся средства?

Алексей Захаров, основатель Superjob.ru, в интервью Sobesednik.ru, рассказал, кто и в каком количестве пополнит армию безработных "благодаря" выходному апрелю. Вот несколько фрагментов:

– Минимум 5 миллионов безработных за первую нерабочую неделю — это то, что мы имеем уже сейчас.

– После объявления нерабочего месяца до конца апреля сколько еще потеряют работу?

– Ну смотрите: у нас в малом бизнесе занято около 20 млн человек. До 80 процентов этих людей рискуют потерять работу уже за вторую нерабочую неделю. После того, как все закончится, часть найдут работу, но большинство будут искать ее очень долго. Потому что те бизнесы, в которых они работали, уже разорены и восстановиться не смогут.

К концу "выходного месяца" мы получим миллионов 30 безработных, потому что крупный бизнес уже тоже сокращается.

Даже если цифры Захарова завышены, - а есть более сдержанный прогноз – разорение 3 млн предпринимателей и 9 млн безработных, в том числе 1 млн в Москве, - это гарантированный социальный взрыв.

Проблема № 2. Мигранты

В России постоянно находится и работает несколько миллионов трудовых мигрантов, в основном из Средней Азии.

Их маятниковая миграция всегда идет волнами, кто-то приезжает работать на зиму, кто-то на весенне-летний сезон.

Сейчас "зимняя" волна в большинстве своем застряла у нас в стране, зачастую без работы, проедая остатки заработанных ранее денег, сменщики же, планировавшие ехать сюда сейчас, остались так же без работы у себя дома с потраченными за зиму запасами.

Уже очевидно, что потоки денег от гастарбайтеров, сглаживающие среднеазиатские проблемы нехватки рабочих мест, кормящие остающиеся там семьи и поддерживающие экономику в этом году резко сократятся.

Зато вместо них в странах региона останется несколько миллионов злых, молодых , энергичных и безработных мужчин и еще несколько миллионов таких же злых, энергичных и безработных может приехать после открытия границ к ним из России.

Есть какие-то варианты последствий этой ситуации кроме социального взрыва?

Проблема № 3. Гибридный федерализм.

Путин после рукопожатия с главврачем 40-й больницы Проценко занят исключительно личной гигиеной и проблемы борьбы с пандемией полностью отдал на откуп регионам и правительству.

В результате в стране воцарился хаос. Начальник Кубани посадил регион на карантин и в период начала сельхозработ не пускает людей на поля и огороды. Начальник Новосибирской области собирается полностью игнорировать путинский призыв о нерабочем месяце и готов открыть область для коронавируса.

Между главой Чечни Кадыровым и премьером Мишустиным случилось соревнование, у кого из них толще полномочия.

Мишустин, не называя Кадырова по имени строго указал руководителям регионов, которые превышая полномочия, закрывают свои регионы для въезда и выезда граждан РФ. Кадыров мгновенно откликнулся и сказал, что он плевать хотел на Мишустина и его правительство, и никого в Чечню не пустит, особенно из Москвы. Полагаю, что это касается в первую очередь самого Мишустина, которому въезд в Чечню закрыт до тех пор, пока он публично не извинится перед Кадыровым, причем, по федеральному телеканалу.

Песков, кстати тут же заявил, что никаких противоречий между Мишустиным и Кадыровым Кремль не обнаружил…

Ситуация в стране напоминает период перед распадом СССР, когда под унылые заклинания о загнивании и неизбежной гибели Запада в стране все насквозь прогнило и она рухнула, просто исчезла. Сегодня телевизор и власть снова потирают руки в предвкушении скорого "кирдыка" Америке, увлеченно строят Западу "козью морду" и при этом совершенно не обращают внимания на разгорающийся пожар в собственном доме.

Ну, и по традиции, чтобы послевкусие от программы было позитивным, сообщаю, что наш Богорка героически пытается научиться ходить на четырех лапах. Его компаньон Ольга мне вчера звонила и просила передать благодарность всем кто смотрит эту программу и особенно тем, кто помогает Богорке научиться ходить. Спасибо вам, дорогие друзья.

С вами был Игорь Яковенко в 66-м выпуске программы "Послевкусие". Подписывайтесь на мой канал чтобы думать вместе.

А теперь – главное: давайте уже их всех переживем – и путинизм, и пандемию и всю эту секту свидетелей коронавируса. Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы!

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