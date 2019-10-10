В России нашли убитой 9-летнюю пропавшую девочку: разъяренная толпа устроила бунт. Фото и видео

В Саратове (Россия) ночью пятницы, 11 октября, нашли мертвой пропавшую 9-летнюю Лизу Киселеву, которая исчезла утром 9 октября по дороге в школу.
Тело ребенка обнаружил поисковый отряд "Лиза Алерт" в гараже возле ее дома по улице Высокой, передает sarnovosti.ru.
Подозреваемый, по предварительно информации, задержан. В то же время Mash в Telegram сообщает, что жители Саратова отказываются покидать место, где нашли убитую Лизу, и грозят устроить самосуд (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Елизавета Киселева
vzsar.ru
"Организаторы поисков просят людей покинуть территорию и отправиться по домам. Сейчас толпа мешает работе СК – из-за этого нет возможности приступить к следственным действиям на месте убийства и привезти подозреваемого", – сказано в сообщенни.
"Бунт" у места убийства
sarnovosti.ru
"Бунт" у места убийства
sarnovosti.ru
Вскоре подозреваемого в убийстве Киселевой вывели из гаражей в маске. К месту, чтобы не допустить самосуд, стянуты дополнительные силы полиции.
Отметим, ребенка искали тысячи саратовцев: волонтеры отряда "Лиза Алерт", правоохранители, спасатели областной службы спасения. Они прочесывали гаражные кооперативы, жилые массивы, пустыри. Специалисты просмотрели записи с камер видеонаблюдения у нее на пути, опросили родственников, соседей, учителей.
Елизавета Киселева
sarnovosti.ru
По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки было возбуждено уголовное дело согласно п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Елизавета Киселева
sarnovosti.ru
Подозреваемый
sarnovosti.ru
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